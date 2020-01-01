Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı ve araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

'un U14 ve U15 takımlarını taşıyan otobüs, maçının ardından kaza yaptı.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan Köyü yakınlarında meydana geldi. Altyapı oyuncularını taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

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Saat 02:00 sıralarında gerçekleşen kazada otobüsün içindeki 7 kişi hafif yaralandı. Sivas'taki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivasspor resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır. Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir."