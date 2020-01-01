Transfer

Sivasspor'un 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Jorge Felix Mecnun Otyakmaz Sivasspor
AA
Sivasspor 2020-2021 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan Sivasspor, yaşanan önemli ayrılıklar sonrasında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sivasspor hangi oyuncuları transfer etti?

OYUNCU ESKİ TAKMI BONSERVİS
Kerem Atakan Kesgin Göztepe Bedelsiz
Jorge Felix Pias Gliwice Bedelsiz
Max Gradel Toulouse Bedelsiz

Sivasspor'dan hangi oyuncular ayrıldı?

OYUNCU BONSERVİS
Mert Hakan Yandaş Serbest kaldı
Emre Kılınç Serbest kaldı
Paul Papp Serbest kaldı
Samba Camara Serbest kaldı
Cem Özdemir Serbest kaldı
Fatih Aksoy Kiralıktan döndü
Fernando Kiralıktan döndü
Petar Skuletic Kiralıktan döndü

 

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