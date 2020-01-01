Sivasspor'un 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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AA
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan Sivasspor, yaşanan önemli ayrılıklar sonrasında transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sivasspor hangi oyuncuları transfer etti?
|OYUNCU
|ESKİ TAKMI
|BONSERVİS
|Kerem Atakan Kesgin
|Göztepe
|Bedelsiz
|Jorge Felix
|Pias Gliwice
|Bedelsiz
|Max Gradel
|Toulouse
|Bedelsiz
Sivasspor'dan hangi oyuncular ayrıldı?
|OYUNCU
|BONSERVİS
|Mert Hakan Yandaş
|Serbest kaldı
|Emre Kılınç
|Serbest kaldı
|Paul Papp
|Serbest kaldı
|Samba Camara
|Serbest kaldı
|Cem Özdemir
|Serbest kaldı
|Fatih Aksoy
|Kiralıktan döndü
|Fernando
|Kiralıktan döndü
|Petar Skuletic
|Kiralıktan döndü