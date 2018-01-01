Sivasspor'u deviren Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna girdi
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AA
Galatasaray evinde Sivasspor'u 4-2 mağlup etmeyi başarırken, maçın son anları ve maç sonu güzel görüntülere sahne oldu.
Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı, oyunun son dakikasında oyuna dahil oldu.
Maçın 90+5. dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna giren Mustafa Kapı'ya taraftarlar alkışlarla destek verdi.
Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu olan Mustafa, maçın ardından taraftarın isteği üzerine orta sahada "üçlü" çektirdi.
Mustafa Kapı, Jan Olde Riekerink yönetiminde Galatasaray formasını 8 Ekim 2016'daki milli maç arasında Levski Sofia ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da giymişti.