Sivasspor'u deviren Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna girdi

21:52 23.12.2018

AA

Sivasspor maçının uzatma dakikalarında değişiklik tabelası 16 yaşındaki Mustafa Kapı için kalktı ve genç futbolcu kısa süre de olsa forma giydi.