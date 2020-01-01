Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor.

Süper Lig'de lider olan son 16 turundaki ilk karşılaşmasını ile oynayacak.

Kırmızı beyazlılar, 5. turda Esenler Erokspor'u ilk maçta 1-0, ikinci karşılaşmada ise 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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Yeni Malatyaspor ise 5. turda Keçiörengücü'nü mağlup ederek Sivasspor'un son 16 turundaki rakibi olmuştu.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki mücadele 14 Ocak Salı günü saat 18:30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Atv ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek.