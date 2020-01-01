Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in iki ekibi, Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası Son 16 Turu maçında ile karşılaşıyor. Maçı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Candaş Elbil yapacak.

Sivasspor 4. turda Başkent Akademi, 5. turda da Esenler Erokspor'u son 16 turuna kalmayı başardı.

Yeni Malatyaspor ise 5. turda katıldığı kupada Keçiörengücü'nü eledi.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor hangi kanalda?

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki maçı Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak.