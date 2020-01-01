Sivasspor Yasin Öztekin'i resmen açıkladı

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Sivasspor, Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup , prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Yasin Öztekin ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, forması giyen Yasin, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbola alt yapısında başlayan Yasin, sarı-siyahlı ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011 yılında 'ne transfer olarak macerasına başladı. Ardından sırasıyla , Kayseri Erciyesspor ve forması giyen deneyimli futbolcu son olarak Göztepe'de forma giydi.