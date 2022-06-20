Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımının transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Türk teknik direktörlerin yabancı antrenörlerden herhangi bir eksiğinin bulunmadığını ancak Türkiye'de yabancı futbol adamlarına daha fazla değer verildiğini söyledi.

TRT Spor'a yaptığı açıklamada yabancı kuralı ve takımının hedeflerine de değinen Çalımbay, dikkat çekici açıklamalara imza attı.

Ne söylendi?

"Türkiye'de kaliteli antrenörler var. Nuri Şahin, Volkan Demirel de yeni yeni başlıyor. Yeni arkadaşlarımıza zaman vermek lazım. Diğerleri zaten tecrübeli.

"Yabancılar daha şanslı. Örneğin Fenerbahçe... Fenerbahçe hoca alıyor özel uçakla geliyor, helikopterle oteline gidiyor. Bu kadar lükse, abartmaya gerek yok. Öbür antrenörlere yazık. Yabancı geliyor, oyuncu istiyor ve alınıyor. Zengin takım, taraftarı var. Bunlar zaten ya şampiyon olacak, ya da ikinci olacak. Yabancıların şansı bizden daha yüksek oluyor.

"Bizim hepimizin yabancı hocalardan eksiği yok, fazlamız vardır.

Ajax'ın 50 milyon euro talebi

"Yabancı kuralı belirlenirken biz hocaların fikirlerinin de alınması gerekir. Çünkü işi yapan ve oyuncularla yaşayan biziz. Maalesef bu konuda bir türlü bir araya gelemedik. Bunun yapılması gerekiyor. Stefan Kuntz, ilk geldiğinde kendisini aradım ve başarılar diledim. Uyum sağlama zamanı olacaktı mutlaka.

"Avrupa'nın en yaşlı takımıyız ama kaliteli oyunculara sahibiz. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Max Gradel, Yatabare gibi oyuncular oldukça kaliteli. Onların arasına oyuncular almamız lazım. Avrupa'dan genç oyuncu almak istersek o da bütçe meselesi...

"Ajax'ın rezerv takımlarından birinde bir oyuncu beğendik. Fiyatını sorduk, 50 milyon Euro dediler. Türkiye'de altyapı yavaş yavaş gelişmeye başladı.

"Hedef Avrupa'da başarı"

"Play-off maçı oynayacağız. Bize Şampiyonlar Ligi'nden bir takım gelecek. En az 3-4 kaliteli oyuncu almamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek daha farklı şeyler düşünebiliriz. Benim en büyük hedeflerimden biri Avrupa'da devam etmek. Avrupa'da ilk turda elenmek istemiyorum.

"Tek sıkıntımız gidenlerin yerlerini doldurmak, oraya oyuncu almak. Ben kulübümün bütçesini, ne kadar oyuncu alabileceğini biliyorum. Biz sadece paramızın yettiğini alabiliriz. Ben istediğim oyuncuyu alamam, o yüzden de en iyisini arıyoruz.

"Sabah bize ilk şok Fayçal'dan geldi. Başka bir takımla anlaşmış... Onun yerini doldurmak kolay değil ama elimizden geleni yapmamız gerek"

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