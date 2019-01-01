Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Mustafa Pektemek gündemimizde yok

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'in transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya gelen Sivasspor, ilk antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Keleş,Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'in kırmızı-beyazlı takıma transferiyle ilgili, "Mustafa Pektemek şu anda gündemimizde yok." dedi.

Başarılı oyuncusu Emre Kılınç'ın adının başka takımlarla geçmesi hakkında Keleş, "Emre'nin diğer takımlara transfer olmasını değil, milli takıma gitmesini arzu ediyorum. Emre, yetenekli, genç ve iyi çıkış yakalayan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"İyi bir çıkış yakalayacağız"

Hakan Keleş, giden oyuncular nedeniyle takımın ofansif gücünde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı sorusu üzerine, göreve başlamasının ardından takım oyununu oturtmaya başladıklarını, kazandıkları maçlarda da farklı 11'lerle sahaya çıktıklarını anımsattı.

Bazı oyuncuların takımdan ayrılmasıyla güç kaybına uğrayacaklarını vurgulayan Keleş, "İyi bir takımız, bunu da sahada gösterdik. İyi bir birliktelik yakaladık. Gelecek oyuncularımızla beraber iyi bir çıkış yakalayacağız." şeklinde konuştu.

Keleş, sezonun ikinci yarısı öncesinde beş oyuncuyla yollarını ayırdıklarını, bunların yerine de aynı sayıda futbolcunun takıma katılması gerektiğini sözlerine ekledi.