Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kırmızı-beyazlı takım Romanya'da oldukça zor bir durumla karşı karşıya kaldı.

Avrupa Konferans Ligi'nin G Grubu'nda Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olan Sivasspor, karşılaşma öncesinde bu ülkeye götürdüğü formalarını kaybedince oldukça zor anlar yaşadı. Rumen basınından GSP'de yer alan habere göre Cluj yetkililerinden maçta giyebilecekleri bir forma talep eden Sivasspor yetkilileri, ev sahibi takımı şaşırttı.

Cluj yetkilileri Sivasspor'a sahaya çıkarken giyebilmeleri için çok asyıda tişört ve şort tedarik ederken, karşılaşma öncesinde sahaya bu tişörtlerle çıkan Sivassporlu oyuncular oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu. Tişörtlere Sivasspor arması basılırken, formaların neden ve nasıl kaybolduğuna ilişkin olarak henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta Çekya ekibi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, sezona UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilme umuduyla başlamış ancak play off turunda İsveç'in Malmö takımına elenince Avrupa'daki macerasına Konferans Ligi'nde devam etmişti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde ise altı maçta galibiyet alamamıştı.