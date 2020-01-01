Sivasspor - Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Sivasspor, Avrupa mesaisi arasında ligde Rizespor ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta arasında 'nde 'e 5-3 yenilen , 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile çıkacağı karşılaşma öncesinde ligde Rizespor'u konuk edecek.

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı.

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Stjepan Tomas'ın öğrencileri ise son üç maçını kaybetmedi ve 5 puan topladı.

Maç Sivasspor - Rizespor Tarih 26 Ekim Pazartesi Saat 20:00

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Muhtemel 11'ler

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano bu maçta forma giyemeyecek.

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Rizespor'da da Fabricio ve Fernando'nun bu maçta forma giyip giyemeyecekleri maç saatinde belli olacak.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Camara, Ziya, Isaac, Hakan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Yassine, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Baiano, Godfred, Fernando (Şüpheli), Remy