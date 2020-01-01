Süper Lig

Sivasspor - Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Sivasspor
AA
Sivasspor, Avrupa mesaisi arasında ligde Rizespor ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta arasında Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 yenilen Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile çıkacağı karşılaşma öncesinde ligde Rizespor'u konuk edecek.

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Stjepan Tomas'ın öğrencileri ise son üç maçını kaybetmedi ve 5 puan topladı.

    Maç Sivasspor - Rizespor
    Tarih 26 Ekim Pazartesi
    Saat 20:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN SPORTS 2
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano bu maçta forma giyemeyecek.

    Haberin devamı aşağıda

    Rizespor'da da Fabricio ve Fernando'nun bu maçta forma giyip giyemeyecekleri maç saatinde belli olacak.

    Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Camara, Ziya, Isaac, Hakan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode

    Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Yassine, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Baiano, Godfred, Fernando (Şüpheli), Remy

    Kapat