Sivasspor - Rizespor maçının muhtemel 11'leri
Geçtiğimiz hafta arasında Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 yenilen Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile çıkacağı karşılaşma öncesinde ligde Rizespor'u konuk edecek.
Saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı.
Stjepan Tomas'ın öğrencileri ise son üç maçını kaybetmedi ve 5 puan topladı.
|Maç
|Sivasspor - Rizespor
|Tarih
|26 Ekim Pazartesi
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 2
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Muhtemel 11'ler
Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano bu maçta forma giyemeyecek.
Rizespor'da da Fabricio ve Fernando'nun bu maçta forma giyip giyemeyecekleri maç saatinde belli olacak.
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Camara, Ziya, Isaac, Hakan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode
Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Yassine, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Baiano, Godfred, Fernando (Şüpheli), Remy