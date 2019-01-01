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Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardı

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AA
Sivasspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirmeye çok yaklaştı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 41 puanla 12. sırada tamamlayan Sivasspor, Hakan Keleş ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu.

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TRT Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlı ekip teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardı.

Sivasspor, 56 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzayalacak.

Rıza Çalımbay'ın kariyer istatistiklerini görmek için tıklayınız!

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