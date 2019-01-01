Sivasspor pes etmedi 3 puanı aldı: 3-1

Sivasspor, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü Mert Hakan (2) ve Yatabare'nin golleriyle 3-1 yenmeyi başardı.

Süper Lig'in 7. haftasında ile Ankaragücü Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım 15. dakikada sürpriz bir golle öne geçti. Appindangoye ile kaleci Samassa'nın anlaşmazlığıyla araya giren Orgill, sarı lacivertlileri öne geçirdi. Bu gole cevap 26. dakikada Hakan Arslan'ın pasını değerlendiren Mert Hakan'dan geldi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekibin üstünlük sayısı ise 48. dakikada geldi. Şut pozisyonu bulan Mert Hakan, uzaklardan kaleci Korcan'ı avlamayı başararak takımını 2-1 öne geçirdi. Son dakikalarda yüklenen konuk takıma kontra ataklarla karşılık veren Sivasspor, Yatabare'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve maç 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla kırmızı beyazlılar 12 puana yükselirken Ankaragücü 8 puanda kaldı.

Milli maç arasından sonra Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise Beşiktaş'ı misafir edecek.

Maçın önemli anları

9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

15. dakikada Ankara ekibi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45+1. dakikada sağdan ceza alanına giren Kitsiou, topu müsait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Sivasspor 48. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından etkili vuruşunda yan kale direğine de çarpan top filelerle buluştu: 2-1

52. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanı dışında uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa topu kornere çeldi.

71. dakikada İlhan Parlak'ın ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa, meişn yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

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85. dakikada Faty'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Samassa topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Goiano, topu Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Bu futbolcunun kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1

Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.