Sivasspor liderlik yarışında puan farkını açtı

Süper Lig'in 15. haftasında en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın puan kayıplarıyla Sivasspor aradaki farkı 6'ya çıkarttı.

Süper Lig'de 15. hafta maçında 'yi 3-1 yenen Demir Grup , zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle aradaki farkı 6'ya yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar hafta sonu ligde oynanan karşılaşmada iç sahada Fenerbahçe'yi mağlup ederek puanını 33'e çıkarttı.

Sivasspor bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, puan cetvelindeki en yakın takipçilerinden Medipol , Beşiktaş, ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşadı.

Beşiktaş'ın evinde BtcTurk 'a 2-0 mağlup olduğu haftada, Trabzonspor sahasında Yukatel 'a 2-1 yenildi, Medipol Başakşehir ise sahasında İttifak Holding ile 1-1 berabere kaldı.

Alınan sonuçlarla Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 27'şer puanda, Trabzonspor 26 ve Fenerbahçe 25 puanda kaldı.

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En yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkartan Sivasspor, liderlik yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

Sivas temsilcisi ligin ilk yarının son iki maçında deplasmanda , evinde ise ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamıştı.