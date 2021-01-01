Sivasspor, Konyaspor engelini de aştı, seriye devam etti

Sivasspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sivasspor - Konyaspor maçında golleri kimler attı?

Sivasspor tecrübeli golcüsü Mustapha Yatabare ile 27. dakikada öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin 54. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Oyuna 67. dakikada dahil olan Olarenwaju Kayode, bir dakika sonra golünü attı.

80.dakikada Hakan Arslan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sivasspor, 88. dakikada bir gol daha buldu. Robin Yalçın'ın penaltısı skoru belirledi: 3-1.

Sivasspor - Konyaspor maçının kırılma anı

Rıza Çalımbay'ın skor 1-1'ken yaptığı değişiklikler hemen sonuç verdi. Kayode oyuna girer girmez golünü attı, kalan sürede Sivasspor oyun üstünlüğünü eline aldı.

Sivasspor - Konyaspor maçının oyuncusu

Geçen sezon Gaziantep FK formasıyla gösterdiği performansın uzağında kalan Kayode, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil oldu ama oynadığı futbol ve attığı golle kendini yeniden anımsattı.

Sivasspor - Konyaspor maçının istatistiği: 7

Son haftaların formda ismi Yatabare, son dokuz maçta yedinci kez fileleri havalandırdı.

İki takım kaç puanda?

Sivasspor bu galibiyetle 47 puana yükseldi, Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Sivasspor hafta sonunda Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Kayserispor'u konuk edecek.