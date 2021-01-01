Sivasspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Sivasspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 26. haftası Sivasspor - Kayserispor maçına sahne olacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Beş maçlık galibiyet hasretini Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle sonlandıran Sivasspor haftaya 28 puanla 12'nci sırada girdi. Dan Petrescu yönetiminde çıktığı son dört maçtan da puanla ayrılan Kayserispor ise topladığı puanlarla düşme hattından kurtuldu ve 25 puanla 16'ncı sırada yer aldı.

İki takım daha önce 43 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların büyük çoğunluğu beraberlikle sona erdi. İki takımın buluşmalarının 16'sı eşitlikle sona ererken, 13 maçı Sivasspor kazandı. 14 karşılaşmaysa Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın ligin ilk yarısındaki buluşması Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti. O dönem Bayram Bektaş'ın çalıştırdığı Kayserispor'un Cristian Sapunaru'nun atılmasıyla 10 kişi tamamladığı 90 dakikada konuk Sivas'ın golleri Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Faycal Fajr'dan gelmişti.

- Kayserispor, Sivasspor ile oynadığı dış sahadaki son üç maçında kazandı

- Sivasspor, son 6 iç saha maçında yenilmedi

- Kayserispor, Sivasspor ile oynadığı dış sahadaki son üö maçında en az iki gol attı.

Maçın hakemi Ali Şansalan

Karşılaşmanın hakemiyse Çanakkale bölgesinden Ali Şansalan olacak. Bu sezon 10 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Şansal'ın yönettiği maçların beşinde ev sahibi takım kazanırken, dört karşılaşmada konuk takımlar üç puana uzandı. Bir müadele ise beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda 50 sarı kart çıkartan Şansalan, üç defa da kırmızı kartına başvurdu.

Maç Sivasspor - Kayserispor Tarih 21 Şubat Pazar Saat 16:00

TV yayını beIN Sports 2 İnternet yayını beIN Connect

Sivasspor'un muhtemel 11'i: Samassa, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Claudemir, Boyd, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare

Sakat: Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Olarenwaju Kayode

Cezalı: -

Kayserispor'un muhtemel 11'i: Lung, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Yasir, Muhar, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Luckassen

Sakat: Denis Alibec, Ömer Uzun

Cezalı: -