Sivasspor, Galatasaray deplasmanında bir ilki gerçekleştirdi

Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray evinde Sivasspor ile berabere kalırken Kırmızı-Beyazlılar da bir ilki gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray şampiyonluk yarışında yara aldı ve evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

İlk yarıda 2-1 yenik düşen Sarı-Kırmızılılar'a bulduğu iki golle Radamel Falcao nefes aldırdı.

Ankaragücü deplasmanından eli boş dönenen Galatasaray'a bir de Rıza Çalımbay'ın öğrencileri dur derken Sivas ekibi de bir ilki gerçekleştirdi.

Sivasspor ne başardı?

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanından puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Sivasspor'u ağırladığı daha önceki 14 maçı da Sarı-kırmızılı ekip kazanmıştı.

Ayrıca Galatasaray karşısında 5 kurtarış yapan Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

İki takım arasında oynanan son beş maçın sonuçları ise şu şekilde:

Sezon Maç 08/11/20 Sivasspor 1-2 Galatasaray 08/03/20 Sivasspor 2-2 Galatasaray 18/10/19 Galatasaray 3-2 Sivasspor 24/05/19 Sivasspor 4-3 Galatasaray 23/12/18 Galatasaray 4-2 Sivasspor

Rıza Çalımbay ne dedi?

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Rıza Çalımbay, takımının hastalık ve sakatlıklarla mücadele ettiğine dikkat çekerek verimli olmaya başladıklarını söyledi.

"Oyuncularımdan, mücadeleden memnunum. Bizim takımın başına gelmedik kalmadı. Hastalıklar, sakatlıklar... Marcelo sakatlıktan ötürü futbolu bıraktı. Çok şey yaşadık biz yani. Bir de Başakşehir... Tüm takımlardan daha fazla maç oynadı bu iki takım."

"Boyd'un maç eksiği vardı, yavaş yavaş kapatıyor, verimli olmaya da başladı. Takımımın bugün mücadele etmesi gereken yerler vardı, gerektiği gibi mücadele ettik. Umarım kalan maçları istediğimiz gibi bitireceğiz."

"Son paslar bizim sıkıntımız. Her şeye rağmen buradan alınan puan iyidir."

Fatih Terim ne dedi?

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Fatih Terim zemin problemine dikkat çekti.

"Maçı analiz edecek olursak şöyle diyebiliriz; yarım pozisyon vermeden iki gol yedik. Goller de pozisyon değil, zaten Martin Linnes'inki hiç değil. Bu saha başımızı daha çok ağrıtacak."

"Televizyondan yeşil gözüküyor da öyle değil. Yapmak istediğimizi, oyun anlayışımız, taktiğimiz her şeyimizle bu zemine rağmen çok iyi bir ilk yarı oynadık."

"İlk yarı yapamadık, olmadı. İkinci yarı iyi bıraktığımız ilk yarıya devam ettik. Maalesef pozisyon yokken bir gol daha yedik. 2-2'yi bulduk, üçüncüyü kaçırdık ama sonunda puan kaybettik."

"Yarış devam ediyor. Biz bu arkadaşlara rağmen devam edeceğiz. Kimseye bir şey bırakacak halimiz yok."

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