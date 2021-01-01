Sivasspor - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalı listesi
Süper Lig'de yeni yılın ilk maç haftasında Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.
- Sivasspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?
- Sivasspor -Denizlispor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Sivasspor, puan durumunda topladığı 17 puanla 14. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın gelmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan ama geçen hafta Ankaragücü'ne mağlup olan Denizlispor ise 12 puanla 19. sırada yer alıyor.
|Maç
|Sivasspor - Denizlispor
|Tarih
|2 Ocak Cumartesi
|Saat
|13:30
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Sivasspor'un muhtemel 11'i: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Sakat:
Cezalı: Isaac Cofie, Hakan Arslan
Şüpheli: Sergiy Rybalka, Samba Camara
Denizlispor'un muhtemel 11'i: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella
Sakat: Neven Subotiç, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Mathieu Dossevi, Cenk Gönen, Fede Varela
Cezalı:
Şüpheli: