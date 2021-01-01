Sivasspor - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalı listesi

Küme düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, sezona kötü bir giriş yapan Sivasspor deplasmanında üç puan arıyor.

Süper Lig'de yeni yılın ilk maç haftasında ile karşı karşıya gelecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Sivasspor, puan durumunda topladığı 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

Daha fazla takım

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın gelmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan ama geçen hafta Ankaragücü'ne mağlup olan Denizlispor ise 12 puanla 19. sırada yer alıyor.

Maç Sivasspor - Denizlispor Tarih 2 Ocak Cumartesi Saat 13:30

TV yayını beIN Sports 2 İnternet yayını beIN Connect

Sivasspor'un muhtemel 11'i: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Sakat:

Cezalı: Isaac Cofie, Hakan Arslan

Şüpheli: Sergiy Rybalka, Samba Camara

Denizlispor'un muhtemel 11'i: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella

Sakat: Neven Subotiç, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Mathieu Dossevi, Cenk Gönen, Fede Varela

Haberin devamı aşağıda

Cezalı:

Şüpheli: