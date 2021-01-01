Süper Lig

Sivasspor - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalı listesi

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Qarabag Sivasspor Arouna Kone 11262020
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Küme düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, sezona kötü bir giriş yapan Sivasspor deplasmanında üç puan arıyor.

Süper Lig'de yeni yılın ilk maç haftasında Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Sivasspor, puan durumunda topladığı 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

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    Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın gelmesinin ardından oynadığı iki maçı kazanan ama geçen hafta Ankaragücü'ne mağlup olan Denizlispor ise 12 puanla 19. sırada yer alıyor.

    Maç Sivasspor - Denizlispor
    Tarih 2 Ocak Cumartesi
    Saat 13:30

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN Sports 2
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Sivasspor'un muhtemel 11'i:  Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare

    Sakat:

    Cezalı: Isaac Cofie, Hakan Arslan

    Şüpheli: Sergiy Rybalka, Samba Camara

    Denizlispor'un muhtemel 11'i: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella

    Sakat: Neven Subotiç, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Mathieu Dossevi, Cenk Gönen, Fede Varela

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    Cezalı: 

    Şüpheli:

     

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