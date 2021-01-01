Sivasspor, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı, Türkiye Kupası için başarı diledi

Sivasspor, şampiyon Beşiktaş'ı tebrik etti, Türkiye Kupası'nı da kazanmasını temenni etti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon olmayı başaran Beşiktaş'ı tebrik ederken, siyah-beyazlı takıma Türkiye Kupası finalinde de başarı diledi.

Sivasspor'un mesajında hangi ifadeler yer aldı?

"Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve emeği geçen herkesi kutlar, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var."

Süper Lig şampiyonu @Besiktas'i tebrik ediyoruz.



Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var. 😉😃 pic.twitter.com/7VqM6c2Z3E — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 15, 2021

Beşiktaş - Antalyaspor finalinin Sivasspor için önemi ne?

Sezonu beşinci sırada bitiren Sivasspor, üst üste ikinci defa Avrupa kupalarında yer almak için Beşiktaş'tan haber beklemek zorunda.

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finalini siyah-beyazlı takım kazanırsa Avrupa bileti Sivasspor'un olacak. Ayrıca Fenerbahçe de Avrupa Ligi'ne gidecek.

Eğer kupayı Antalyaspor kazanırsa, Akdeniz ekibi Avrupa Ligi gruplarına katılacak. Bu da Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'ne taşıyacak. Sivasspor ise Avrupa arenasında boy gösteremeyecek.

Sezonu dördüncü bitiren Trabzonspor ise her iki sonuçta da Konferans Ligi'nde yer alacak.

Türkiye Kupası finali nerede ve ne zaman?

Antalyaspor ve Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası finali 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te oynanacak.

Süper Lig şampiyonluğunu İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe maçıyla kazanan Beşiktaş, kupa finaline de aynı sahada çıkacak.