Mamadou Samassa: Boyd, maçtan sonra mesaj attı

Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçta Tyler Boyd ile çarpışarak baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan Mamadou Samassa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan , rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İlk yarının son bölümünde Sivasspor ceza sahasında Tyler Boyd ile çarpışan 29 yaşındaki Fransız file bekçisi Mamadou Samassa, saha kenarına giderken baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumu iyi olan Samassa, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu:

"Sadece Boyd ile çarpıştığımız anı hatırlıyorum. Sonrasında hastanede gözlerimi açtım. Arada yaşanan olayları hatırlamıyorum. Düştüğüm anı parça parça hatırlıyorum. Yürüyordum, bir anda yere düştüm. Bilincimi kaybettim. Gözümü açtığımda hastenedeydim. Şu anda iyiyim. Hastanede yapılan testlerin sonucu da iyi çıkacak gibi görünüyor, sonra çalışmalara başlayacağız."

Samassa, daha önce 20'li yaşlarında da benzer bir sakatlık yaşadığını söyledikten sonra Beşiktaş maçına dair yorumlarını dile getirdi: "Çok mutluyuz. Beşiktaş gibi büyük bir takımı yendik, 3-0 kazandık. Diğer maçları sabırsızlıkla bekliyoruz. Süper Lig büyük bir lig, umarım böyle devam ederiz."

Karşılaşma sonrası çarpışma yaşadığı Tyler Boyd ile konuştuğunu söyleyen Samassa, "Maçtan sonra Boyd mesaj attı. Onun dışında 'deki bütün kulüpler, özellikle Sivasspor taraftarı ve yönetimi bana destek verdiler, yanımda oldular. Bu konuda çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.