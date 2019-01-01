Sivasspor - Beşiktaş maçının 11'leri
29. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Sivasspor'un konuğu oluyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçın hakemi Mete Kalkavan.
Ligde geride kalan 28 haftada 53 puan toplayan siyah-beyazlılar lider Başakşehir'in 9 puan gersinde bulunuyor. Kartal kazandığı takdirde şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertecek.
Puan tablosunda rahat bir konumda bulunan Sivasspor ise 35 puanda.
|Maç
|Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
|Tarih
|22 Nisan Pazartesi
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|beIN SPORTS 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
İlk 11'ler
Beşiktaş'ta cezalı Caner Erkin dışında, sakatlıkları bulunan Quaresma ve Adriano da Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Ev sahibi ekipte ise cezalı Özer Hurmacı ve sakat Hugo Vieira siyah-beyazlılar karşısında oynayamayacak.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga, Hakan Arslan, Douglas, Mert Hakan Yandaş, Emre, Diabate
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Oğuzhan, Ljajic, Burak
Maç öncesi OPTA istatistikleri
- Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de tarihindeki 26. randevularına çıkacak. Beşiktaş'ın bu maçlarda rakibine 12-8'lik üstünlüğü bulunuyor (5B).
- Beşiktaş ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1M), daha önceki 10 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (2B 6M).
- Geçen sezon bu statta oynanan maçta Sivasspor'a mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde rakibine deplasmanda üst üste iki kez yenilmedi.
- İlk yarıda oynanan maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenen Sivasspor, Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez bir sezonda iki kez mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Beşiktaş (26), kalesinde en fazla gol gören ekip Sivasspor (23).
- Arouna Kone, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a karşı forma giydiği üç maçta gol atamadı. Kone'nin bu ligde daha fazla karşılaşıp filelerini havalandıramadığı tek rakibi Bursaspor (dört maç).
- Geçen hafta Konyaspor'a karşı bu sezon Süper Lig'deki altıncı asistini yapan Sivassporlu Emre Kılınç, geçen sezonun tamamında yaptığı asist sayısını yakaladı.
- Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de karşılaştığı 34 farklı takım arasında en fazla gol attığı rakibi Sivasspor (17 maç - 13 gol).
- Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş kariyerinde Süper Lig'de attığı 12 golün 11'i Şubat-Mart-Nisan aylarında geldi.
- Şenol Güneş'i Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de Sivasspor'dan (2) daha fazla mağlup edebilen sadece iki takım var (3; Başakşehir & Kasımpaşa).