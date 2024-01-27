Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Teknik direktör Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte yeni bir sayfa açan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşıyor.

Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar, ardından evinde Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Kara Kartal şimdi, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor karşısında 3 puanı alıp taraftarına moral vermek istiyor.

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Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.