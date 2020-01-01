Sivasspor Avrupa Ligi grubundan nasıl çıkar?
Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Qarabağ ile aynı grupta bulunan Sivasspor gözünü bir üst tura dikti.
İlk maçında Villarreal'in konuğu olan Sivasspor, mücadeleden 5-3 mağlup ayrılmıştı. Ardından Maccabi Tel Aviv'i konuk eden temsilcimiz, 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk iki maçını puansız tamamlamıştı. Son olarak Qarabağ'la karşılaşan Sivasspor, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak ilk puanlarını aldı.
Geride kalan 3 maç sonunda grupta oluşan puan durumu şöyle;
|Takım
|Puan
|Av.
|Villarreal
|6
|+4
|Maccabi Tel Aviv
|6
|+2
|Sivasspor
|3
|-1
|Qarabağ
|0
|-5
Temsilcimizin önündeki ilk maç Qarabağ deplasmanı. Sivasspor'un gruptan çıkabilmesi için o maçtan muhakkak 3 puanla ayrılması lazım. Villarreal - Maccabi maçlarının zaıf halkası olan İsrail ekibi, iki maç sonunda da İspanyol rakibine mağlup olursa Sivasspor'la ikincilik için çekişme içine girecektir.
Sivasspor'un kalan maçları
26 Kasım - Qarabağ (D)
3 Aralık - Villarreal
10 Aralık - Maccabi Tel Aviv (D)