Sivasspor Avrupa Ligi grubundan nasıl çıkar?

Sivasspor, Qarabağ'ı yenerek Avrupa Ligi'nden çıkma umudunu arttırdı. Peki kırmızı-beyazlılar gruptan nasıl çıkar?

I Grubu'nda , Maccabi Tel Aviv ve Qarabağ ile aynı grupta bulunan gözünü bir üst tura dikti.

İlk maçında Villarreal'in konuğu olan Sivasspor, mücadeleden 5-3 mağlup ayrılmıştı. Ardından Maccabi Tel Aviv'i konuk eden temsilcimiz, 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk iki maçını puansız tamamlamıştı. Son olarak Qarabağ'la karşılaşan Sivasspor, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak ilk puanlarını aldı.

Geride kalan 3 maç sonunda grupta oluşan puan durumu şöyle;

Daha fazla takım

Takım Puan Av. Villarreal 6 +4 Maccabi Tel Aviv 6 +2 Sivasspor 3 -1 Qarabağ 0 -5

Temsilcimizin önündeki ilk maç Qarabağ deplasmanı. Sivasspor'un gruptan çıkabilmesi için o maçtan muhakkak 3 puanla ayrılması lazım. Villarreal - Maccabi maçlarının zaıf halkası olan İsrail ekibi, iki maç sonunda da İspanyol rakibine mağlup olursa Sivasspor'la ikincilik için çekişme içine girecektir.

Sivasspor'un kalan maçları

Haberin devamı aşağıda

26 Kasım - Qarabağ (D)

3 Aralık - Villarreal

10 Aralık - Maccabi Tel Aviv (D)