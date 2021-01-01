Sivasspor 2-0 Kayserispor | Kazanan nefes aldı, kaybeden tehlikede kaldı

Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Sivasspor üst üste ikinci galibiyetini aldı. Kayserispor'un ise üç maçlık beraberlik serisi son buldu.

Süper Lig'in 26. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, Kayserispor'u konuk etti.

Geçen sezonki performansını arayan Sivasspor üç maçtır kaybetmeyen Kayserispor'un serisine son verdi. 18. dakikada Mustapha Yatabare perdeyi açarken 90. dakikada Max Gradel'in penaltısı sonucu belirledi.

Sahasında 2-0 kazanan Sivasspor ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak tehlike bölgesinden de bir nebze uzaklaştı. Haftayı puansız kapatan Kayserispor ise tehlike bölgesinde bulunuyor.

Sivasspor - Kayserispor maçının istatistikleri

Sivasspor bu sezon ikinci kez üst üste kazandı. Dan Petrescu yönetiminde çıkış yakalayan Kayserispor ise üç maç sonra kaybetti.

Sivasspor'un yıldızı Max Gradel penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. 33 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. lig golünü kaydetti. Gradel'in ayrıca 7 de asisti bulunuyor.

İki takım kaç puanda?

Sivasspor aldığı bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti. Kayserispor'un ise 25 puanı bulunuyor. Haftayı puansız bitiren sarı-kırmızılı ekip küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde yer alıyor.

İki takımın sıradaki maçları

Sivasspor bir sonraki maçında Rizespor'un konuğu olacak. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligdeki üst üste üçüncü galibiyetini arayacak.

Kayserispor ise gelecek haftayı bay geçecek. Dan Petrescu'nun ekibi de bir sonraki maçında Rizespor'u konuk edecek. Rizespor gelecek iki maçını bu iki takımla oynayacak.

Teknik direktörler ne dedi?

Rıza Çalımbay: Gelen fırsatları iyi değerlendirdik, ikinci yarı Kayserispor büyük riske girdi, 5 forvetle oynamaya başladılar. İşte o anda kaptığımız topları çok iyi kullanabilseydik belki de maç çok farklı bir şekle bürünecekti fakat bir tanesini değerlendirebildik, o da penaltı pozisyonumuzdu. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor. Sürekli şekilde de maç oynuyoruz, onun için de dikkatli ve temkinli gitmek lazım.

Dan Petrescu: Sivasspor ilk atağında golü buldu. Ardından moral ve organizasyon anlamında düşüşe geçtik. Rakip yarı alanda gerektiği kadar fırsat bulamadık. Ardından Sivasspor ikinci golü buldu ve maçı bitirdi, üzgünüz.