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Sisi, Dünya Kupası'ndaki başarılarının ardından Firavunlar'ın yıldızlarını kabul etti

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır
ABD

Mısır milli takımı heyeti, Amerika'dan döndükten sonra halk tarafından coşkuyla karşılandı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed El-Şenavi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi’nin, 2026 Dünya Kupası’ndaki tarihi katılımın ardından yarın Cumartesi günü Mısır Milli Takımı oyuncularını kabul edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, bugün Cuma günü “Facebook” platformundaki resmi hesabından, “Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, yarın milli futbol takımı oyuncularını, teknik ve idari kadroyu kabul edecek” diye yazdı.

Mısır milli takım heyeti, oyuncuların Mısır futbol tarihine kalıcı bir iz bırakan kahramanca performanslarını kutlamak amacıyla, bugün öğlen saatlerinde ABD'den Mısır'a dönüşünde El Alamein Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Arjantin’e yenilmelerine rağmen turnuvadaki performansları nedeniyle Mısır Milli Takımı oyuncularına teşekkür etmişti.

Sisi, resmi hesabından şu mesajı paylaştı: “Milli futbol takımımızın kahramanlarına onur verici performansları ve Mısır futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attıkları için teşekkür ederim. Sizinle ve başarınızla gurur duyuyoruz; Allah’ın izniyle gelecek sizin için daha da parlak olacak.”

Dünya Kupası
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Arjantin
ARG
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İsviçre
SUI

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.

Firavunlar, büyük bir hakem tartışmasının yaşandığı maçta, son şampiyon Arjantin’e 2-3’lük skorla dramatik bir şekilde yenilerek turnuvaya veda etti.

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