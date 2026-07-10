Sisi, Dünya Kupası'ndaki başarılarının ardından Firavunlar'ın yıldızlarını ağırlayacağını duyurdu

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed El-Şenavi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi’nin, 2026 Dünya Kupası’ndaki tarihi katılımın ardından yarın Cumartesi günü Mısır Milli Futbol Takımı oyuncularını kabul edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, bugün Cuma günü “Facebook” platformundaki resmi hesabından, “Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, yarın milli futbol takımı oyuncularını, teknik ve idari kadroyu kabul edecek” diye yazdı.

Mısır milli takım heyeti, oyuncuların Mısır futbol tarihine kalıcı bir iz bırakan kahramanca performanslarını kutlamak amacıyla, bugün öğlen saatlerinde ABD'den Mısır'a dönüşlerinde El Alamein Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Arjantin’e yenilmelerine rağmen turnuvadaki performansları nedeniyle Mısır Milli Takımı oyuncularına teşekkür etmişti.

Sisi, resmi hesabından şu mesajı paylaştı: “Milli futbol takımımızın kahramanlarına onur verici performansları ve Mısır futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attıkları için teşekkür ederim. Sizinle ve başarınızla gurur duyuyoruz; Allah’ın izniyle gelecek sizin için daha da parlak olacaktır.”

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Firavunlar, büyük bir hakem tartışmasının yaşandığı maçta, son şampiyon Arjantin’e 2-3’lük skorla dramatik bir şekilde yenilerek turnuvaya veda etti.