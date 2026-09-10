Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, takımının Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından istifasını canlı yayında açıkladı.

Reuters haber ajansı, 65 yaşındaki Kartal'ın basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayınladı. Kartal, bir daha asla geri dönmemek üzere ayrılacağını söyledi ve bu kararı kulübe yol açmak için aldığını ekledi.

Basın toplantısının bitmesinden birkaç dakika sonra Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın görevine devam ettiğini söyledi.

Yıldırım şöyle açıkladı: "Bazı taraftarlar bu akşam maç sırasında teknik direktörün kafasına şişe fırlattı. Bundan etkilendi."

Ayrıca şunları ekledi: "Az önce İsmail Kartal ile konuştum. Şişe olayından bahsetti, ayrıca baskı altında olduğundan da yakındı."

Yıldırım'a, Kartal'ın kendisine görevine devam edeceğini bildirip bildirmediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Görevine devam edeceğini alenen söylemesine gerek yok. Ben ondan büyüğüm, ona işine devam etmesini söyledim, konu kapandı. Biz bir aileyiz."

Kartal, Fenerbahçe'de bir on yıl boyunca futbolcu olarak forma giydi, 2014-2015 sezonunda kulübün teknik direktörlüğünü üstlendi, ardından 2021-2022 sezonunda geçici teknik direktör olarak görev yaptı ve daha sonra 2023-2024 sezonunda görevi tam olarak devralmak için geri döndü.

Kartal, kulübün Süper Lig şampiyonluğunu kazandığı son iki dönemde Fenerbahçe'de yardımcı antrenördü ve geçen haziran ayında dördüncü kez görevine dönmüştü.

Fenerbahçe, son beş sezonda Süper Lig'de ikinci sırada yer aldı ve bu sezon 18 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi başardı.

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