Aston Villa'nın teknik direktörü İspanyol Unai Emery, Premier Lig kapsamında yarın pazar günü "Old Trafford" sahasında oynanacak olan merakla beklenen karşılaşma öncesinde Manchester United'ı Barcelona ile aynı seviyede bir takım olarak nitelendirdi ve rakibinin bu sezonki iniş çıkışlı sonuçlarına rağmen oyuncularını maçın zorluğuna karşı uyardı.

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığı açıklamalara göre Emery, Manchester United karşılaşmasının olağanüstü bir çaba gerektirdiğinin altını çizdi; Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 3-0 yendiği maçta sergilediği seviyeyi örnek göstererek İngiliz ekibinin İngiltere ve Avrupa'daki büyük rakipleri aşan yeteneklere sahip olduğunu belirtti.

Aston Villa'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Barcelona karşısında planladığımız şekilde bir performans ortaya koyduk, ancak bu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki en üst standartlarla boy ölçüşen son derece yüksek bir seviyeye sahip bir rakip karşısında yeterli olmadı."

Şöyle ekledi: "Manchester United ile karşılaşacağız ve o, Barcelona seviyesinde bir takım. İşte oyuncularla birlikte hazırlandığımız zorluk bu; devasa bir çaba gerektiren bir sınav."

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Emery'nin açıklamaları, Aston Villa'nın son beş maçlık yenilgisiz serisini sürdürmeyi ve ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği bir karşılaşma öncesinde geldi. Manchester United ise sonuçlardaki düşüşten muzdarip olduğu ve tüm sezon boyunca ligde yalnızca bir galibiyet elde edebildiği bir dönemde, Michael Carrick yönetiminde rotasını düzeltmeyi amaçlıyor.

Aston Villa'nın "Old Trafford" sahasındaki görevi kolay görünmüyor; zira Emery, antrenörlük kariyeri boyunca bu sahada hiç galibiyet alamadı. Ayrıca takımı, çeşitli kulvarlarda burada oynadığı son 6 maçı kaybetti; bu da merakla beklenen karşılaşmanın zorluğunu artırıyor.

Bu bağlamda İspanyol teknik direktör, takımının Manchester United sahasındaki önceki sonuçlarının bu mücadelenin büyüklüğünü açıkça gösteren bir işaret olduğunu belirterek şunları söyledi: "4 yıldır orada hiç galibiyet alamadık ve bu, görevin bizim için son derece zor olduğu anlamına geliyor."

Emery ayrıca, Aston Villa'nın iki yıl önce aynı sahada iki takımın karşılaştığı maçta hedefine ulaşmaya çok yaklaşmışken Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdığı anıları hatırlatarak, "Old Trafford"da oynamanın kendisi ve oyuncuları için büyük bir zorluk oluşturduğunu vurguladı.

Manchester United'ın bu sezonki istikrarsız başlangıcını eleştirmesine rağmen Emery, kulübün dengesini yeniden bulma kapasitesine sahip olduğunu vurgulamaya özen gösterdi; bunun geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmış köklü bir takım olduğuna ve ona karşı oynamanın her zaman son derece zor olduğuna işaret etti.

Aston Villa'nın teknik direktörü açıklamalarını, en iyi bireysel ve takım performansını ortaya koymanın gerekliliğini vurgulayarak tamamladı; takımının Manchester United kalesinden olumlu bir sonuçla ayrılmak istiyorsa büyük bir çalışmaya ve güçlü bir mücadeleye ihtiyacı olduğunun altını çizdi.