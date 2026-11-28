Real Madrid'in artık gol yolunu bulmak için uzun süreye ihtiyacı yok. Golleri de değeri ne olursa olsun tek bir yıldızın parlamasına bağlı değil. Birkaç hafta önce kimliğini arıyor gibi görünen takım, Jose Mourinho yönetiminde gol gücünü, taktik esnekliği ve çözüm çeşitliliğini bir araya getiren durdurulamaz bir hücum makinesine dönüştü. Eindhoven karşısında 45 dakikada atılan beş gol, geçici bir silkinmeden çok daha fazlasıydı. Bu, Eflatun beyazlıların hücum hattının eski parlaklığına kavuştuğuna ve Portekizli teknik adamın projesinin olağanüstü rakamlara doğru ilerlediğine dair net bir mesajdı.

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18 resmi maçta 51 gol atan Real Madrid, büyük bir sınavla karşı karşıya. Hedef yalnızca galibiyet serisini sürdürmek değil, kulübün en parlak hücum dönemlerine uzanan tarihi rakamların peşine düşmek. Kylian Mbappe'nin yükselen performansı, Jude Bellingham'ın parlaması ve Vinicius'un yeniden ön plana çıkmasıyla Mourinho, takımına disiplinden ödün vermeden hücumda özgürlük tanıyan formülü bulmuş görünüyor.

Eindhoven karşısındaki ikinci yarı, Real Madrid'in 45 dakikada beş gol attığı olağanüstü bir hücum gösterisine dönüştü. Golleri Federico Valverde, Jude Bellingham, iki kez fileleri havalandıran Kylian Mbappe ve Vinicius Junior kaydetti.

Bu beş golle Eflatun beyazlılar üst üste onuncu galibiyetini aldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 15'e yükseltti. Takım, maksimum puanla lig aşamasının zirvesine yerleşirken tüm kulvarlarda 50 gol barajını da aştı.

Real Madrid 18 maçta 51 gole ulaştı. Takım, 2016-2017 sezonundan bu yana bu kadar hızlı bir gol ortalaması yakalayamamıştı. O sezon aynı rakama yalnızca 16 maçta ulaşılmıştı. Buna karşılık takım geçen sezon bu sayıya 25, bir önceki sezon ise 24 maçta ulaşabilmişti.

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Bu rakamlar, kalesini korumanın en iyi yolunun oyunun kontrolünü ele geçirip rakipleri şaşkına çevirebilecek bir hücum gücüne sahip olmak olduğuna inanmış görünen Mourinho yönetiminde takımın geçirdiği dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor. Bu tespitler İspanyol "AS" gazetesi tarafından aktarıldı.

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Mbappe zirvede ama herkes katkı veriyor

Real Madrid'in gol patlamasından söz ederken, sezon başından bu yana olağanüstü rakamlar ortaya koymaya devam eden Kylian Mbappe'ye değinmemek mümkün değil.

Fransız yıldız 18 maçta 19 gol attı. Maç başına bir golün üzerindeki ortalamasıyla her 89,6 dakikada bir fileleri havalandıran Mbappe, takımın toplam gollerinin %37,2'sini tek başına üretti.

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Eindhoven karşısında Mbappe, Real Madrid'in bu sezonki 50. golü olan ikinci golünü kutladı, ardından Vinicius 51. golü ekledi. Maçın oyuncusu ödülünü kazanan Fransız oyuncu, ödülü Brezilyalı takım arkadaşına vermeyi ihmal etmedi. Bu an, Mourinho'nun yerleştirmeye çalıştığı takım ruhunu yansıtıyordu.

Dikkat çekici olan, Mbappe'nin gollere katkı oranının geçen sezondan pek farklı olmaması. Fransız yıldız o sezon takımın 119 golünden 42'sini atmış ve %35,3'lük bir orana ulaşmıştı. Asıl fark ise gol atabilen isimlerin çeşitliliğinde yatıyor.

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Bu sezon 11 farklı oyuncu fileleri havalandırırken beş oyuncu dört gol barajına ulaştı. Listenin zirvesinde yedi golle Bellingham yer alırken Valverde, Espi, Diomande ve Arda Güler dörder gol attı.

Listede Antonio Rüdiger ve Vinicius gibi isimlerin yanı sıra birer gol atan Carreras, Bernardo ve Endrick de bulunuyor.

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Bu çeşitliliğin önemi, Real Madrid'in maçları kazanmak için artık Mbappe ya da Vinicius'u beklemek zorunda olmamasında yatıyor. Rodrygo'nun sakatlık nedeniyle forma giyememesi ve diğer Brezilyalı oyuncunun en iyi seviyesini düzenli olarak yakalayamaması düşünüldüğünde bu durum daha da önem kazanıyor.

Hücumda özgürlük, ama Mourinho'nun şartlarıyla

Bu rakamların arkasında Mourinho'nun benimsediği net bir felsefe var ve bu felsefe iki temel ilkeye dayanıyor: "Özgürlük ve sorumluluk."

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Portekizli teknik adam, oyuncularını sabit mevkilere hapsolmuş parçalara dönüştürmek istemiyor. Ancak hücumdaki özgürlüğün takım dengesine zarar veren taktik bir kaosa dönüşmesine de karşı çıkıyor.

Mourinho fikrini, oyunculara mümkün olan en geniş özgürlüğü tanırken saha içinde onlara büyük sorumluluk yüklemenin gerekliliğini vurgulayarak özetledi.

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Bu felsefe, oyuncularına verdiği rollerde açıkça görülüyor. Sağ kanattan başlayan Arda Güler'den sürekli olarak merkeze kaymasını isterken, santrfor mevkiinde oynayan Mbappe'nin kanatlardan hareketlenmesine izin veriyor.

Ayrıca Vinicius ve Diomande'ye yer değiştirme serbestliği tanıyor, Bellingham'ın orta sahada ister ofansif orta saha ister ön libero olarak farklı görevler üstlenebilme becerisinden yararlanıyor. Valverde ise sağ bek mevkiinden merkeze kayarak ceza sahası çevresinde tehlike yaratılmasına katkı sağlayabiliyor.

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Ancak bu özgürlük, hiçbir oyuncuyu savunma görevlerinden muaf tutmak anlamına gelmiyor. Mourinho, Eindhoven maçı öncesinde Vinicius'un savunma organizasyonuna katkısının önemini vurgulamış, bir oyuncunun değerinin yalnızca attığı gollerle ya da kazandığı bireysel ödüllerle ölçülemeyeceğini belirtmişti.

Portekizli teknik adam, savunmada sağlamlığa ve hücumda çeşitli seçenekler yaratmaya aynı ölçüde önem verirken hareketlerde ve mevki değişikliklerinde sürpriz unsurundan da yararlanıyor.

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870 milyon euro: Korkutucu bir hücum gücü

Real Madrid ayrıca piyasa değeriyle Mourinho'nun elindeki potansiyelin büyüklüğünü yansıtan bir hücum cephaneliğine sahip.

Transfermarkt sitesinin verilerine göre Mbappe'nin piyasa değeri 200 milyon euro. Bellingham'ın değeri 160 milyon, Vinicius'un 130 milyon, Diomande'nin ise 120 milyon euro.

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Onları 100 milyon euroyla Arda Güler, 45 milyonla Rodrygo, 40'ar milyonla Endrick ve Espi, 35 milyonla Brahim Diaz izliyor.

Böylece adı geçen hücum oyuncularının toplam değeri yaklaşık 870 milyon euroya ulaşıyor. Bu tablo, Eflatun beyazlıların elindeki seçeneklerin genişliğini açıkça gösteriyor.

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Mourinho'nun tarihi başarılarının peşinde

Güçlü gol performansıyla gelen bu başlangıç, 2011-2012 sezonunun anılarını yeniden canlandırıyor. O sezon Mourinho, Real Madrid'i 100 puanla La Liga şampiyonluğuna taşımıştı. Takım ligde 121 gol atmış, tüm kulvarlardaki gol sayısı ise 174'e ulaşmıştı.

2016-2017 sezonu da kulüp tarihinin en dikkat çekici hücum örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Real Madrid o sezon 173 gol atmış ve 50 gole yalnızca 16 maçta ulaşmıştı.

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Mevcut proje de aynı yolda ilerliyor gibi görünüyor. Takım üst üste on galibiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir varlık gösterdi. La Liga'da ise üç puan gerisinde kalmasına rağmen Barcelona'yı takip etmeyi sürdürüyor ve Camp Nou'da galibiyet almayı da başardı.

Güven kaybı ve çalkantılarla geçen bir dönemin ardından goller, kaybolan kimliği yeniden kazanmanın en hızlı ilacı gibi görünüyor. Tehlike kaynaklarının çeşitlenmesi, Mbappe'nin parlaması, Vinicius'un geri dönüşü ve Mourinho'nun eldeki hücum potansiyelini değerlendirme becerisiyle Eflatun beyazlıların hücumu artık kadrodaki güçlü yönlerden biri olmanın ötesine geçti. Hücum hattı, yeni projenin en etkili silahına, belki de kulübün son on yılda sahip olduğu en iyi hücuma dönüşmüş durumda.