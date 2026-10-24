Hilal'in Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, dün cuma günü Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin 11. haftası kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren maçta "lider"in Kadisiye karşısındaki üstünlüğünün sırrını açıkladı.

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Hilal, Kadisiye karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti. İlk yarı her iki takımın da birer golüyle sona erdi; bu durum, mümkün olduğunca çok gol atmak isteyen "lider"in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin öfkesine neden oldu. Koulibaly bunu açıkladı.

Koulibaly, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Inzaghi iki devre arasında oyunculara kızgındı ve soyunma odasında bizimle ikinci yarıda gol atmanın gerekliliği hakkında konuştu."

Şöyle devam etti: "Inzaghi bize, takımımızın ilk yarıda mümkün olduğunca çok gol atabileceğini, ancak takımın bunu yapmadığını söyledi ve bizden hâkimiyetimizi kurmamızı ve topu kaybetmememizi istedi. Nitekim bu oldu ve maçın puanlarını topladık."

Bu galibiyetle "lider", 27 puanla Roshn Ligi'nde zirveyi ele geçirdi ve Nassr ile Kadisiye'nin iki puan önüne geçti.