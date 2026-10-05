La Masia akademisinin kimlik izleri, İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in yönettiği Hollanda Milli Takımı'nın oyun tarzında görünmeye başladı.

Marca gazetesi, Hollandalı oyuncuların UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçında, ikinci yarıda bir buçuk dakika boyunca topu kaybetmeden 30 pas yaptıktan sonra, Joshua Zirkzee'nin galibiyet golünü atmasıyla dikkatleri üzerlerine çektiğini aktardı.

Hollanda Milli Takımı, uluslararası ara dönemini UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubu olan ikinci grupta 8 puanla lider olarak tamamladı.

Sport gazetesi, bir haberinde, Xavi'nin kendi oyun tarzını topla dayatan, daha dinamik bir takıma dayanmayı tercih ettiğini ve genç oyunculara fırsat verme kapısını araladığını, uluslararası ara dönemi boyunca dikkatleri üzerine çeken en öne çıkan isimlerden biri olarak Mex Meerdink'in yer aldığını belirtti.

Ayrıca, maçlar sırasında düzenlemeler yapma ve işler istenildiği gibi gitmediğinde sorumluluk alma becerisi, Hollanda basınında olumlu övgüler topladı.

Özellikle performansta daha fazla süreklilik sağlamak ve savunma sağlamlığını güçlendirmek adına hâlâ gelişime açık alanlar bulunuyor; ancak Hollanda'daki genel sonuç olumlu görünüyor.

Xavi, istenen sonuçları elde etti, yeni isimlere fırsat verdi ve en önemlisi, turuncu takımla kendine özgü izini bırakmaya başladı.

Bu ilk sınavın ardından İspanyol teknik direktör, uluslararası ara dönemden tazelenmiş bir güven duygusuyla ve Hollanda Milli Takımı ile projesinin doğru yolda başladığı hissiyle çıkıyor.



