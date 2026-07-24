Konferans Ligi ikinci eleme turunda FK Vojvodina’yı 1-4 mağlup eden Ajax, Sırp basınında övgü yağmuruna tutuldu. Özellikle henüz 17 yaşındaki Abdellah Ouazane için çok sayıda övgü var.

Telegraf, Ajax’ın uzatma dakikalarında attığı dördüncü gol için övgü dolu ifadeler kullandı. "Muhteşem ve büyüleyici. Abdellah Ouazane, Lionel Messi gibi Vojvodina’dan birçok oyuncuyu geçti, ardından topu bir şekilde takım arkadaşı Mohamed Abdalla’ya ulaştırmayı başardı."

Abdalla, Ajax adına skoru 1-4’e getirdiğinde 16 yaş 277 günlükteydi. Böylece Amsterdam ekibinin Avrupa kupalarındaki en genç golcüsü oldu. Oyuna sonradan giren futbolcu, sahaya çıktıktan üç dakika sekiz saniye sonra fileleri havalandırdı.

Sportal’a göre Vojvodina, Ajax karşısında tamamen çaresiz kaldı. "Baskı kurmaya çalışmasına rağmen Hollanda devine karşı koyamadı. Ajax, ceza sahasına rahatlıkla girdi."

Ev sahibi ekibin daha ağır bir yenilgi almasını önleyen kaleci Dragan Rosic’e de özel bir parantez açıldı. "İlk bölümde her açıdan gelen şutları kurtararak takımının tamamen dağılmasını engellediği için dikkatleri üzerine çekti."

RTS, Vojvodina’nın zaman zaman Ajax’a karşılık verebildiğini belirtti. "Ancak Ajax, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu, daha fazla pozisyon üretti ve ikna edici bir galibiyet aldı."

Ajax, gelecek perşembe Vojvodina’yı ağırlayacak. İlk maçtaki farklı galibiyet göz önüne alındığında, bunun yalnızca istatistikler açısından önem taşıdığı görülüyor.