Sırp basını, Hollanda - Sırbistan maçının yıldızı için övgüler yağdırdı: “Bir futbol büyükustası!”

Sırp basını, Dusan Tadic'in performansına övgüler yağdırdı. NEC'in hücum oyuncusu, pazar akşamı Hollanda ile oynanan maçta (2-1) takım kaptanı olarak sahaya çıktı ve maçın ardından büyük övgü aldı.

Tadic, pazar akşamı Sırbistan'da maça ilk 11'de başlama şansı buldu. Eski FC Twente ve Ajax oyuncusu, milli takımda kaptanlık pazubandını da taktı.

Tadic, iki yıl boyunca Sırbistan Milli Takımı için kendini uygun görmedi. Orta Doğu'da oynuyordu ve maçlar için her seferinde Avrupa'ya kadar geri uçmak istemiyordu.

Şimdi yeniden NEC'te oynadığı için kısa süre önce tekrar hazır olduğunu bildirdi. Sırp gazetelerinin vardığı sonuca göre bu karar başarılı oldu. Özellikle Tadic'in 1-1'de yaptığı asist övgü topluyor.

Mozzart Sport iki ana değiniyor. “Pavlovic'e attığı müthiş top vardı, o bunu gole çeviremedi ve elbette goldeki hazırlayıcı katkısı da öyle. Avrupa'da bunu onun gibi yapabilen çok az oyuncu var. Takımımızdaki tüm yaratıcılık ondan geliyor. O hâlâ sahadayken Hollanda ile başa baştık. Sonrasında ise değil”, ifadeleri kullanıldı.

Sportinjo Informer de 37 yaşındaki oyuncuya büyük övgüde bulundu, ancak büyük bir soruna da işaret etti. “66. dakikada yorulup oyundan çıktığında Sırbistan tamamen çaresiz kaldı. Kısa süre sonra belirleyici 2-1 geldi. Avrupa'da onun gibi çok az futbol ustası var. O kulübedeyken Sırbistan iyi paslaşamıyor gibi görünüyor.”

Aynı sorun Sportklub tarafından da dile getirildi. “O hâlâ sahadayken Sırbistan, gol atmaya hazır ciddi bir rakip görüntüsü veriyordu. Sonrasında ise kesinlikle hayır.”