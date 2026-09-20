Harry Kane kutlama havasındaydı. “Bu,” diye güvence vermişti, “eğlenceli bir hafta sonu olmalı.” Ancak gol rekorunun sahibi, FC Bayern’in geleneksel Wiesn gezisinin tam zamanında gelmesinden memnun olan tek isim değildi. Milli maç arasından önce pazar öğleden sonra önce bir kutlama yapıldı. Union Berlin karşısındaki gol şöleninin (7-0) ardından bunun için fazlasıyla neden vardı.

Münih ekibinin şimdilik sadece Borussia Dortmund’un arkasında ikinci sırada olması mı? Bu, en geç 31 Ekim’deki düelloda çözülebilir. Kulüp başkanı Jan-Christian Dreesen, Oktoberfest ziyaretinde bununla ilgili olarak, “Biz son derece rahatız” dedi: “Bu konuda tamamen rahatız. Dortmund’un takipçisiyiz ve onları o zaman kovalarız.” Kulübün patronu Uli Hoeneß ise 7-0’dan sonra şimdilik “her şeyin yolunda” olduğunu ekledi.

Kutlamaya hazır olan sadece Kane değildi; 98. Bundesliga maçında attığı iki golle 100 gol barajını rekor sürede aşan ve şimdi 101 gole ulaşan yıldız da keyifliydi. Köpenick ekibine karşı “ilk fıçıyı açan” golü atan (18.) Jamal Musiala da son derece neşeliydi. Marttan bu yana ilk kez 90 dakika sahada kaldıktan sonra gözle görülür şekilde mutlu olan Musiala, “Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi ve ekledi: “Gelecek şeyler için heyecanlıyım.” Bu, öncelikle pazar akşamı DFB takımının Herzogenaurach’taki kampına yapacağı yolculuk için geçerliydi.

Michel Olise Oktoberfest’te ne giydi?

Ancak milli maç arasından önceki gösterinin baş sorumlusu, bir kez daha kutlamalardan hoşlanmıyormuş gibi görünen isimdi; en azından kamuoyu önünde. Michael Olise, FC Bayern formasıyla ilk kez hat-trick yaptı ama bu bile onun yine ne kadar olağanüstü oynadığını anlatmaya yetmedi. Musiala, “O müthiş bir oyuncu” diyerek övdü. Kane de buna katılarak, “O etkileyici bir oyuncu” dedi ama bununla da kalmadı: “Aynı zamanda çok iyi bir karaktere sahip.”

Ve Olise, Olise olmasaydı, Oktoberfest’te de oldukça tuhaf bir görüntü vermezdi. Zorunlu Bavyera yöresel kıyafetini FC Bayern Münih edisyonuyla giymişti ama bunu, üzerinde mor bir çarpı bulunan Şirinler mavisi bir bereyle kombinlemişti. Üstelik saçlarını yüzüne düşürmüştü; bu yüzden yüzünün çok az bir kısmı görünüyordu.

Ne diyelim. FC Bayern’de Olise’yi olduğu gibi kabul ediyorlar. Genelde coşkulu tavırlarıyla tanınmayan teknik direktör Vincent Kompany bile, sözde bu kadar duygusuz Fransız’ı övmekten kendini alamadı. Kendisini Olise’de en çok etkileyenin “toplam paket” olduğunu söyledi. “Beni etkileyen sadece futbolcu kimliği değil” diyen Kompany, “aynı zamanda insan olarak nasıl biri olduğu”nu da vurguladı. Kompany sözlerini, “Sahada ise çizgisini bozmuyor, neredeyse iki buçuk yıldır bu seviyede oynuyor” diye sürdürdü. Musiala’nın altını çizdiği gibi bu seviye ise “olağanüstü”.





IMAGO





Vincent Kompany’nin Wiesn’i sevme nedeni

Yeni transfer Ismael Saibari’nin oyuna girdikten sonra sol açık olarak Münih ekibi adına ilk golünü atması ve Serge Gnabry’nin milli maçlar öncesinde zamanında geri dönmesi, özellikle sportif yönetici Max Eberl’in moralini iyice yükseltti. “Sanırım bundan daha iyi gidemezdi” diyen Eberl, “Milli maç arasına etkileyici bir sonuçla girmek istiyorduk. Bunu başardık” ifadelerini kullandı.

Her zamanki gibi son derece kontrollü görünen Kompany bile Wiesn’in tam zamanında geldiğini gizlemekte zorlandı; özellikle de milli maç arası nedeniyle bunu gerçekten doyasıya yaşayabileceği için. “Oraya gitmek istiyorum” dedi ve ekledi: “Çünkü aile ve arkadaşlarla güzel bir zaman. Sadece biraz normal bir şey yapmak istiyorum.” Önümüzdeki ve ilk etapta daha çok işten uzak geçecek dönemin ona “ekstra enerji” vereceğini söyledi: “Ardından tüm odak bir sonraki aşamaya dönecek.”

Sonuçta kazanılması gereken bir üçleme var.