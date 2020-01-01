Sırbistan'da 7 futbolcu Türkiye'ye getirilmedi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın ile deplasmanda karşılaşacak 'da 7 futbolcu izin alarak milli takım kafilesinden ayrıldı.

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

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Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

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Türkiye ile Sırbistan, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.