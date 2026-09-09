Sırbistan - Yunanistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Sırbistan, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine 24 Eylül Perşembe günü Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda Yunanistan'ı ağırlayarak başlayacak. İki ekip kasım ayında Panthessaliko Stadyumu'ndaki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da Almanya ve Hollanda'nın da yer aldığı A Ligi, A2 Grubu fikstürünün parçası.

GOAL fiyatlar, bilet bulunabilirliği ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Sırbistan - Yunanistan biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip.

Sırbistan - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Sırbistan - Yunanistan maçı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. Resmi başlama saati detayları henüz doğrulanmadı; kesin program için bölgenizdeki yayıncıyı kontrol edin.

UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan - Yunanistan biletleri nereden alınır?

Belgrad ayağının biletleri ilk olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunulur. Kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere verilir. Panthessaliko'daki rövanş için ilk başvurulacak eşdeğer adres ise Yunanistan Futbol Federasyonu'nun (EPO) resmi kanallarıdır.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz yerdir. Platformda Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'ndaki açılış maçı için çok çeşitli oturma seçenekleri yer alıyor, ayrıca kasım ayındaki Panthessaliko Stadyumu rövanşı için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış - üye önceliği dönemleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Doğrulanmış ilanlar - Ticombo, biletleri çeşitli satıcılardan temin eder ve resmi kontenjanlar tükendikten sonra alıcılara daha geniş bir envanter havuzu sunar

Deplasman biletleri - deplasmandaki Sırbistan taraftarları için Panthessaliko kontenjanı EPO kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurabileceğiniz yerdir

Bu maçın Belgrad'da çekmesi muhtemel kalabalığın büyüklüğü göz önüne alındığında, her iki ayak için de erken rezervasyon tavsiye edilir.

Sırbistan - Yunanistan biletleri ne kadar?

Belgrad ayağının resmi fiyatlandırması Sırbistan Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirlenir. Standart koltuklardan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü müddetçe nominal fiyat üzerinden sunulur. Panthessaliko ayağında da aynı şekilde resmi EPO fiyatlandırması geçerlidir.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz yerdir ve orada sizi bekleyebilecek fiyatlara dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Belgrad): Rajko Mitić Stadyumu'ndaki açılış maçı için ilanlar, kale arkası üst tribünlerde erişilebilir fiyat noktalarından başlıyor

Orta segment koltuklar (Belgrad): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumlu koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat noktasında

Panthessaliko rövanşı: nominal fiyat bakımından genel olarak Belgrad'daki açılış maçından daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeye göre hareket ediyorsanız koltuğunuzu er ya da geç değil, daha erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Sırbistan - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Sırbistan - Yunanistan form durumu

Sırbistan, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, hiç berabere kalmadı ve üçünü kaybetti. Son maçında Meksika'ya 5-1 yenildi, ayrıca bu süreçte Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 mağlup oldu. İki galibiyetini ise mart ayında Suudi Arabistan karşısında 2-1 ve Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Letonya karşısında yine 2-1'lik skorlarla aldı.

Yunanistan son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. En son maçını 7 Haziran'da oynadı ve hazırlık karşılaşmasında İtalya'ya 1-0 kaybetti. Ondan önce İsveç ile 2-2 berabere kaldı ve beş maçın üçünde gol atamadı, ancak bu süreçte sadece üç gol yedi.

Sırbistan - Yunanistan: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Kasım 2014'te oynandı ve Sırbistan, Yunanistan'da oynanan hazırlık maçını deplasmanda 2-0 kazandı. Mevcut ikili rekabet kayıtlarındaki tek diğer maç ise Ağustos 2010'da oynandı; Yunanistan başka bir hazırlık maçında sahasında Sırbistan'ı 1-0 yendi. Kağıt üzerinde iki maçta da takımların birer galibiyeti bulunsa da, Sırbistan en son karşılaşmayı kazanmış olarak bu eşleşmede önde görünüyor.

Sırbistan - Yunanistan puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A Grup 2'de Sırbistan şu anda dördüncü sırada yer alırken, Yunanistan ikinci sırada bulunuyor.