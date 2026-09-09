Sırbistan, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kampanyasına 24 Eylül Perşembe günü Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda Yunanistan karşısında evinde başlayacak. İki takım daha sonra kasım ayında Panthessaliko Stadyumu'ndaki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da Almanya ve Hollanda'nın da yer aldığı A Ligi, A2 Grubu fikstürünün bir parçası.

GOAL şu anda Sırbistan - Yunanistan biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip: fiyatlar, müsaitlik durumu ve satın almak için en iyi yerler dahil.

Sırbistan - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Sırbistan - Yunanistan maçı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. Resmi başlama saati detayları henüz doğrulanmadı; kesin program için bölgenizdeki yayıncıyı kontrol edin.

UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan - Yunanistan biletleri nereden alınır?

Belgrad ayağı için biletler ilk olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunulur ve kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere verilir. Panthessaliko'daki rövanş için resmi Yunan Futbol Federasyonu (EPO) kanalları da aynı şekilde ilk başvuru noktasıdır.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış – üye önceliği dönemleri sona erdikten sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Doğrulanmış ilanlar – Ticombo, biletleri çeşitli satıcılardan temin eder ve resmi kontenjanlar tükendiğinde alıcılara daha geniş bir envanter havuzu sunar

Deplasman biletleri – seyahat edecek Sırbistan taraftarları için Panthessaliko kontenjanı EPO kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurmanız gereken yol Ticombo'dur

Bu maçın Belgrad'da çekmesi muhtemel kalabalığın büyüklüğü göz önüne alındığında, her iki ayak için de erken rezervasyon tavsiye edilir.

Sırbistan - Yunanistan biletleri ne kadar?

Belgrad ayağı için resmi fiyatlandırma Sırbistan Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirlenir. Standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece nominal değerleriyle sunulur. Panthessaliko ayağında da aynı şekilde resmi EPO fiyatlandırması geçerlidir.

En ucuz koltuklar (Belgrad): Rajko Mitić Stadyumu'ndaki açılış maçı için ilanlar, kalelerin arkasındaki üst tribünlerde erişilebilir fiyat noktalarından başlar

Orta fiyatlı koltuklar (Belgrad): orta saha çizgisi boyunca merkezi koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat noktasında

Panthessaliko rövanşı: genel olarak nominal değerde Belgrad'daki açılış maçından daha uygun fiyatlıdır, ancak maç yaklaştıkça arz daralabilir

Rekabetçi bir gruptaki her uluslararası maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeye göre hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Sırbistan - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Sırbistan - Yunanistan form durumu

Sırbistan, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet aldı, hiç berabere kalmadı ve üç mağlubiyet yaşadı. Son maçında Meksika'ya 5-1 yenildi; bu süreçte Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 kaybetti. İki galibiyeti ise mart ayında Suudi Arabistan'a karşı 2-1 ve 2025 Kasım ayındaki Dünya Kupası elemelerinde Letonya'ya karşı yine 2-1'lik skorlarla geldi.

Yunanistan son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçı, 7 Haziran'da İtalya'ya karşı oynadığı hazırlık karşılaşmasında 0-1'lik yenilgiyle sonuçlandı. Bundan önce İsveç ile 2-2 berabere kaldı ve beş maçın üçünde gol atamadı, ancak bu süreçte sadece üç gol yedi.

Sırbistan - Yunanistan: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Kasım 2014'te oynandı ve Sırbistan deplasmanda Yunanistan'ı hazırlık maçında 2-0 mağlup etti. Mevcut ikili rekabet kaydındaki diğer tek maç ise Ağustos 2010'da oynandı; Yunanistan, bir başka hazırlık maçında sahasında Sırbistan'ı 1-0 yendi. Kağıt üzerinde bu iki maçta taraflar birer galibiyet alsa da, son karşılaşmayı kazanan taraf Sırbistan oldu.

Sırbistan - Yunanistan puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A 2. Grup'ta Sırbistan şu anda dördüncü sırada yer alırken Yunanistan ikinci sırada bulunuyor.