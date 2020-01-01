Sırbistan - Türkiye maçını Belaruslu Kulbakov yönetecek

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı ikinci maçın hakem kadrosu belirlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.