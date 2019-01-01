Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında Sırbistan ile Portekiz karşılaşıyor.

Elemeleri B Grubu'nda yer alan ile karşı karşıya geliyor.

Geride kalan üç karşılaşmada yalnızca bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunan Sırbistan, B Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.

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Portekiz ise henüz galibiyetle tanışamadı. İki beraberliği bulunan Portekiz grubunda 4. sırada yer aldı.

B Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sırbistan'ın henüz Portekiz karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Sırbistan ile Portekiz 7 Eylül Cumartesi günü TSI 21:45'te karşılaşacak. Mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Sırbistan - Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

B Grubu'nda karşılaşacak olan Sırbistan - Portekiz mücadelesi S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.