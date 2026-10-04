Hollanda Milli Takımı, milli maç dönemini pazar akşamı Sırbistan ile sahasında oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak. Teknik direktör Xavi Hernández, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında ilk 11’inde değişikliklere gideceğini açıkladı, ancak her zamanki gibi isim vermedi. İşte Voetbalzone’nin muhtemel 11’i.

Almanya, Sırbistan ve Yunanistan maçlarının ardından Hollanda, pazar günü Eindhoven’da yeniden Sırbistan’ın karşısına çıkacak. Bu, yalnızca 11 gün içindeki dördüncü maç olacak. Xavi bu durumdan memnun değil ve bu da onu ilk 11’ini değiştirmeye zorluyor.

Xavi, kadrodaki oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin bir soru üzerine, "İyi toparlanmaya çalıştık" yanıtını verdi. "Çok fazla zamanımız yok. Çok kısa bir dönemde dört maç, oyuncular için fazla. Ama maç takvimi böyle oluşturulmuş, biz de uyum sağlamak zorundayız."

"Oyuncuları toparlamamız gerekiyor, diri olmaları lazım. Onlarla ilgilenmeye çalıştık. Pazar günü mücadele etmek için 23 oyuncunun tamamı elimizde olacak."

Xavi, ilk 11’le ilgili olarak, "Normal şartlarda takımı biraz tazelemek isteriz" dedi. "Yarın (pazar, ed.) oyuncuların kendilerini nasıl hissedeceklerini görelim. Ama her iki, üç günde bir oynuyorsanız, bazı değişiklikler yapmanız gerekir."

Bart Verbruggen bir numara ve normal şartlarda Philips Stadyumu’nda kalede olacak. Denzel Dumfries (sağda) ve Micky van de Ven (solda) bek pozisyonlarında görev yapacak. Savunmanın merkezinde ise değişiklik olabilir, çünkü Yunanistan karşısında ilk 11’de başlayan Jurriën Timber kısa süre önce inatçı kasık sakatlığının ardından geri dönmüştü.

Oyuncuların kulüpleriyle temas halinde olan Xavi’nin, sezonun bu yoğun döneminde Arsenal savunmacısı konusunda risk alması beklenmiyor. Onun en mantıklı alternatifi, Virgil van Dijk ile ikili oluşturacak Nathan Aké. Kaptan, 100. milli maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Joey Veerman orta sahadaki yerini koruyor, ancak burada iki değişiklik daha yapılacak. Yunanistan karşısında vasat oynayan Guus Til ile Quinten Timber’ın yerine sırasıyla Tijjani Reijnders ve Ryan Gravenberch forma giyecek.

Hücum hattında da bir değişiklik var. Selanik’te ikinci yarıda sahanın en iyileri arasında yer alan Noa Lang, Ruben van Bommel’in yerine forma şansı bulacak. Santrfor Mexx Meerdink ile sağ kanatta Crysencio Summerville ise ilk 11’deki yerlerini koruyor.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



