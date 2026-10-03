Hollanda Milli Takımı, pazar akşamı Sırbistan ile sahasında oynayacağı maçla milli ara dönemini noktalayacak. Teknik direktör Xavi Hernández, cumartesi günkü basın toplantısında ilk 11’inde değişikliklere gideceğini açıkladı, ancak her zamanki gibi isim vermedi. İşte Voetbalzone’nin muhtemel 11’i.

Almanya, Sırbistan ve Yunanistan maçlarının ardından Hollanda, pazar günü Eindhoven’da yeniden Sırbistan’ın karşısına çıkacak. Bu, yalnızca on bir gün içindeki dördüncü maç olacak; Xavi’nin memnun olmadığı bu durum, onu ilk dizilişinde değişiklik yapmaya zorluyor.

"İyi toparlanmaya çalıştık" diyen Xavi, kadrodaki oyuncuların fiziksel durumu hakkında gelen soruyu yanıtladı. "Çok fazla zamanımız yok. Çok kısa bir süre içinde dört maç, oyuncular için fazla. Ama maç takvimi böyle, biz de uyum sağlamak zorundayız."

"Oyuncuların toparlanmasını sağlamalıyız, onların diri olması gerekiyor. Onlarla ilgilenmeye çalıştık. Pazar günü mücadele etmek için elimizde 23 oyuncunun tamamı hazır olacak."

"Normalde takımı biraz yenilemek isteriz" diyerek ilk 11’e değinen Xavi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarın (pazar günü, ed.) oyuncuların kendilerini nasıl hissedeceklerini görelim. Ama her iki, üç günde bir oynuyorsanız, bazı değişiklikler yapmanız gerekir."

Bart Verbruggen bir numara ve normal şartlarda Philips Stadı’nda kalede olacak. Denzel Dumfries (sağda) ve Micky van de Ven (solda) bek pozisyonlarında görev yapacak. Savunmanın göbeğinde ise değişiklik olabilir, çünkü Yunanistan karşısında ilk 11’de yer alan Jurriën Timber, inatçı kasık sakatlığının ardından kısa süre önce geri döndü.

Oyuncuların kulüpleriyle temas halinde olan Xavi’nin, sezonun bu yoğun döneminde Arsenal savunmacısıyla ilgili risk alması beklenmiyor. Onun en mantıklı alternatifi, Virgil van Dijk ile ikili oluşturacak Nathan Aké. Kaptan, yüzüncü milli maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Joey Veerman orta sahadaki yerini koruyacak, ancak burada iki değişiklik daha yapılacak. Yunanistan karşısında vasat bir performans sergileyen Guus Til ve Quinten Timber’ın yerine sırasıyla Tijjani Reijnders ile Ryan Gravenberch forma giyecek.

Hücum hattında da bir değişiklik var. Selanik’te ikinci yarıda sahanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Noa Lang, Ruben van Bommel’in yerine şans bulacak. Santrfor Mexx Meerdink ve sağ kanat Crysencio Summerville ise ilk 11’deki yerlerini koruyacak.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



