Sırbistan Ligi'nde bir hakeme taraflı maç yönettiği için ağır ceza: Hem hapis hem men

Sırp hakem Srdjan Obradovic, 2018'de oynanan bir maçta Spartak Subotica lehine kararlar verdiği için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sırp hakem Srdjan Obradovic, 2018 yılının Mayıs ayında kritik bir maça çıktı ve bu maç hayatını değiştirdi.

Ligin play-off aşamasında Spartak Subotica ile Radnicki Nis karşılaştı. Ligi üçüncü bitiren takımı Avrupa Ligi biletini alacağı için, karşılaşmayı kazanan takım büyük avantaj elde edecekti.

Mücadele 2-0 sona erdi. Maçı kazanan ev sahibi Spartak Subotica'nın iki golü hakem Obradovic'in penaltı düdüklerinden sonra geldi. Ayrıca Radnicki, skor 0-0'ken 10 kişi kaldı. Hakem Obradovic, Milan Pavkov'u üst üste gösterdiği sarı kartlarla ihraç etti.

Obradovic'in kararları maçtan sonra Sırbistan'da çok tartışıldı. Polis, maçın hemen ardından hakemi sorguladı, Obradovic de savcılığa ifade verdi.

Aradan yaklaşık üç sene geçti ama Obradovic'in bu kararları unutulmadı. Faturası da ağır oldu.

Sırp haber ajansı Tanjug'un bildirdiğine göre Srdjan Obradovic, 15 ay hapis ve on yıl men cezasına çarptırıldı. Kararı, Novi Sad Yüksek Mahkemesi Yolsuzlukla Mücadele Dairesi verdi. Cezaya göre, Obradovic'in on yıl boyunca Futbol Federasyonu'nda herhangi bir pozisyonda bulunması da yasak.

Sırbistan'da olaylar bitmiyor

Sırbistan futbolunda son dönemde yaşanan tek olay bu değildi.

Geçtiğimiz hafta federasyon başkanı Slavisa Kokeza organize suçla ilgili soruşturma kapsamında polis tarafından sorgulanmasının ardından suçlanmasa da itibarına zarar vermemek için istifa etti.