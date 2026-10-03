Hollanda Milli Takımı, milli maç dönemini pazar akşamı Sırbistan ile sahasında oynayacağı karşılaşmayla noktalayacak. Teknik direktör Xavi Hernández, cumartesi günkü basın toplantısında ilk 11’inde değişikliklere gideceğini açıkladı, ancak her zamanki gibi isim vermedi. İşte Voetbalzone’nin muhtemel 11’i.

Almanya, Sırbistan ve Yunanistan maçlarının ardından Hollanda, pazar günü Eindhoven’da bir kez daha Sırbistan’ın karşısına çıkacak. Bu, sadece 11 gün içindeki dördüncü maç olacak; Xavi’nin memnun olmadığı bu durum, onu ilk dizilişinde değişiklik yapmaya zorluyor.

Xavi, kadrodaki oyuncuların fiziksel durumu hakkında gelen soruya, "İyi toparlanmaya çalıştık" yanıtını verdi. "Çok fazla zamanımız yok. Çok kısa bir periyotta dört maç oynamak futbolcular için fazla. Ama maç takvimi böyle, uyum sağlamak zorundayız."

"Oyuncuların toparlanmasını sağlamalıyız, diri olmaları gerekiyor. Onlarla ilgilenmeye çalıştık. Pazar günü mücadele etmek için 23 oyuncunun tamamı elimizde olacak."

Xavi, ilk 11’le ilgili olarak, "Normalde takımı biraz tazelemek isteriz" dedi. "Yarın (pazar, ed.) oyuncuların kendilerini nasıl hissedeceğini görelim. Ama her iki, üç günde bir oynuyorsanız, bazı değişiklikler yapmanız gerekir."

Bart Verbruggen bir numara ve normal şartlarda Philips Stadyumu’nda kalede olacaktır. Denzel Dumfries (sağda) ve Micky van de Ven (solda) bek pozisyonlarında görev yapacak. Savunmanın merkezinde ise değişiklik olabilir; çünkü Yunanistan karşısında ilk 11’de oynayan Jurriën Timber, inatçı kasık sakatlığının ardından daha yeni geri döndü.

Oyuncuların kulüpleriyle temas halinde olan Xavi, sezonun bu yoğun döneminde muhtemelen Arsenal savunmacısıyla ilgili risk almayacak. Onun en mantıklı alternatifi, Virgil van Dijk ile ikili oluşturacak Nathan Aké. Kaptan ise 100. milli maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Joey Veerman orta sahadaki yerini koruyor, ancak burada iki değişiklik daha yapılacak. Yunanistan karşısında vasat oynayan Guus Til ve Quinten Timber’ın yerine sırasıyla Tijjani Reijnders ve Ryan Gravenberch geçecek.

Hücum hattında da bir değişiklik var. Selanik’te ikinci yarıda sahanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Noa Lang, Ruben van Bommel’in yerine forma şansı bulacak. Santrfor Mexx Meerdink ile sağ kanat Crysencio Summerville ise ilk 11’deki yerlerini koruyacak.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



