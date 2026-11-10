Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, takımının cuma günü Almanya’yı konuk edeceği UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde taktik önceliklerini açıkladı. Paunovic, oyuncularının Belgrad’da Jurgen Klopp’un takımına karşı direnç ve savunma disiplini göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Almanya, Belgrad'da kararlı Sırbistan'la karşılaşacak

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'ndaki kritik maçta cuma günü Sırbistan'la karşılaşmak üzere Belgrad'a gidiyor. Jurgen Klopp'un takımı, ilk iki sıranın üç puan gerisinde grubun üçüncü basamağında yer alırken son sıradaki Sırbistan küme düşmemek için mücadele ediyor.

Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Rajko Mitic Stadyumu'nda Almanya ile oynayacakları maç öncesinde Stara Pazova'daki FSS Spor Merkezi'nde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Sırbistan'ın zorlu geçen grup maçlarına rağmen Paunovic, Almanya maçını rekabet gücü açısından kaydettikleri ilerlemeyi göstermek için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Paunovic, Almanya karşısında direnç ve konsantrasyon istiyor

Paunovic, takımının Almanya'nın yüksek tempolu oyununa karşı disiplinli ve onurlu bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

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Paunovic, "Hollanda maçını ölçütlerden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda oyunumuzu, etkinliğimizi ve istikrarımızı geliştirmek istiyoruz," dedi. "Şimdi pekiştirmemiz gereken bir izlenim bıraktık. Sahada onurlu bir duruş sergilememizi, rakibe topsuz oyunda direnç, top bizdeyken de oyun fikri göstermemizi istiyorum."

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Güçlü rakipler karşısında gelişmeleri gereken başlıca alanlara değinen Paunovic, şunları ekledi: "Futbolda yaptığınız her işte istikrarlı olmalı, konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz. Topsuz ve toplu oyunda, ileriye paslarda, bitirici pozisyonlara girmede ve bu pozisyonları gole çevirmede hâlâ kendimizi geliştirebileceğimiz pek çok durum var."

Mitrovic'in dönüşü ve korkusuz yaklaşım Almanya'yı sınayacak

Paunovic, Dusan Tadic'in kaptanlığı sürdüreceğini doğrularken Almanya savunmasına karşı hücuma liderlik etmesi beklenen forvet Aleksandar Mitrovic'in dönüşünden de memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Paunovic, "Mitrovic hücumda bizim için çok önemli. Takımın içinde, soyunma odasındaki lider grubumuzda da önemli bir yeri var," diye konuştu. "Gelmesini bekleyeceğiz, kendisiyle konuşup nasıl hissettiğini göreceğiz. Vermeye hazır olduğu katkıdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız."

Oyuncularını bu mücadeleye hazırlayan Paunovic, şunları ekledi: "Bu iki maç, güçlü millî takımlarla karşılaşmalarda nerede olduğumuzu görmek için yeni bir sınav ve fırsat. Şarkıda söylendiği gibi, 'yalnızca en güçlüler ayakta kalır, asla pes etmezler'. Uluslar Ligi'ndeki sonuç ne olursa olsun, bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız."

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Belgrad'da iki takım için de büyük önem taşıyan maç

Almanya, gruptaki son maçında Hollanda ile karşılaşmadan önce ilk iki sıra üzerindeki baskısını sürdürmek için bu maçtan üç puanla ayrılmak zorunda.

Sırbistan, Klopp'un takımı için yoğun bir atmosfer yaratmak amacıyla doğu tribünündeki gençlik grupları da dahil olmak üzere organize ev sahibi taraftar desteğine güvenecek.

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İki takım da Belgrad'da son taktik çalışmalarını yapacak. Almanya, çeyrek finale yükselme yolunda belirleyici bir galibiyet hedefliyor.