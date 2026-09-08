Sırbistan, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine A Ligi A2 Grubu'nda Almanya ve Yunanistan'la birlikte başlarken, Hollanda'yı Belgrad'da ağırlayacak; iki takım sadece bir hafta sonra bu kez Eindhoven'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu erken dönem çift maç, taraftarlara iki ekibi de sahada izlemek için iki ayrı fırsat sunuyor.

GOAL şu anda Sırbistan - Hollanda maçı biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil, sizler için derledi.

Sırbistan - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan - Hollanda bileti nereden alınır?

Belgrad ayağının biletleri ilk olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden sunuluyor ve genel olarak önce federasyon üyelerine öncelik tanınıyor, kalan kontenjan ise daha sonra genel satışa çıkıyor. Eindhoven'daki rövanş için de ilk resmi adres, benzer şekilde KNVB'nin resmi kanalları.

İki ülkenin de profili göz önüne alındığında, özellikle Belgrad'daki ilk maç için her iki ayakta da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Sırbistan - Hollanda biletleri ne kadar?

Belgrad ayağının resmi fiyatlandırması Sırbistan Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor; standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tüm kategori, kontenjan sürdüğü sürece gişe fiyatı üzerinden sunuluyor. Eindhoven ayağında da aynı şekilde KNVB'nin resmi fiyatlandırması geçerli.

En ucuz koltuklar (Belgrad): Rajko Mitić Stadyumu'ndaki açılış maçı için ilanlar, kalelerin arkasındaki üst tribünlerde erişilebilir fiyat seviyelerinden başlıyor

Orta fiyatlı koltuklar (Belgrad): orta sahanın hizasındaki merkezi bölümler, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Eindhoven'daki rövanş: ilanlar şu anda yaklaşık 114 €'dan başlıyor; bu da Sırbistan gibi dikkat çeken bir rakibe yönelik istikrarlı talebi yansıtıyor

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurmanız gereken yer StubHub.

İki A Ligi ülkesi arasındaki her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir; bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenek oluyor.

Sırbistan - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Sırbistan - Hollanda maçı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda başlayacak, ancak resmi yerel başlama saati detayları henüz doğrulanmadı; net program için bölgenizdeki yayıncıyı kontrol edin. Bu karşılaşma için resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Sırbistan - Hollanda form durumu

Sırbistan, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet aldı, hiç berabere kalmadı ve dört yenilgi yaşadı. Son karşılaşması Meksika'ya karşı 5-1'lik ağır bir mağlubiyetle sonuçlandı; bu süreçte Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 kaybetti. Tek galibiyetini Dünya Kupası elemelerinde Letonya karşısında, Kasım 2025'te 2-1'lik skorla aldı. Bu beş maçta Sırbistan altı gol atarken 14 gol yedi.

Hollanda ise son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son sonucu, 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile 1-1 berabere kalması oldu ve bu sonuç elenmesiyle noktalandı. Ondan önce grup aşamasında İsveç'i 5-1, Tunus'u ise 3-1 mağlup etti. Hollanda bu beş maçta 13 gol atıp altı gol yedi.

Sırbistan - Hollanda: Yakın dönemli ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki mevcut ikili rekabet kaydında yer alan tek karşılaşma, 2006 Dünya Kupası'nda oynandı; Hollanda, o yılın grup aşamasında 11 Haziran'da Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. Veri setindeki tek maç bu olduğu için Hollanda bu eşleşmedeki tek galibiyete sahip durumda; Sırbistan ise henüz galibiyet kaydedemedi.

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 Dünya Kupası Sırbistan SER 0 Hollanda NED 1 MS 0 Attığı Gol 1 Maç 2.5 üstü golle bitti 0 / 1 Her iki takım da gol attı 0 / 1



