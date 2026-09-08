Sırbistan, iki takım bir hafta sonra bu kez Eindhoven'da yeniden karşılaşmadan önce Hollanda'yı Belgrad'da ağırlıyor. Böylece iki ülke de 2026/27 UEFA Uluslar Ligi macerasına Almanya ve Yunanistan'la birlikte A Ligi, A2 Grubu'nda başlıyor. Bu erken dönem çift maç, taraftarlara iki takımı da sahada izlemek için iki ayrı fırsat sunuyor.

GOAL şu anda Sırbistan-Hollanda maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, müsaitlik durumu ve satın almak için en iyi yerler dahil, sizler için derledi.

Sırbistan-Hollanda biletleri nereden alınır?

Belgrad ayağının biletleri ilk olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Öncelik genellikle federasyon üyelerine veriliyor, kalan kontenjan ise daha sonra genel satışa çıkıyor. Eindhoven'daki rövanş maçı için de ilk resmi adres KNVB'nin kanalları oluyor.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak adres olarak öne çıkıyor. Platformda Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak açılış maçı için çok çeşitli oturma seçenekleri yer alırken, Eindhoven'daki Philips Stadion'da oynanacak rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış – üyelere öncelik tanınan satış pencereleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Doğrulanmış ilanlar – Ticombo, biletleri çeşitli satıcılardan temin eder ve resmi kontenjanlar tükendiğinde alıcılara daha geniş bir seçenek havuzu sunar

Deplasman biletleri – Eindhoven'da seyahat edecek Sırbistan taraftarları için ayrılan kontenjan KNVB kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurulacak adres olarak öne çıkıyor

Her iki ülkenin de profili göz önüne alındığında, özellikle Belgrad'daki ilk maç için olmak üzere her iki ayakta da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Sırbistan-Hollanda biletleri ne kadar?

Belgrad ayağı için resmi fiyatlandırma Sırbistan Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standart koltuklardan premium kategorilere kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatı üzerinden satışta oluyor. Eindhoven ayağında da aynı şekilde KNVB'nin resmi fiyatlandırması geçerli.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurulacak adres olarak öne çıkıyor. Orada karşılaşabileceğiniz tabloya dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Belgrad): Rajko Mitić Stadyumu'ndaki açılış maçı için ilanlar, kalelerin arkasındaki üst katlarda ulaşılabilir fiyat noktalarından başlıyor

Orta fiyatlı koltuklar (Belgrad): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek fiyatlarla

Eindhoven'daki rövanş: ilanlar şu anda yaklaşık 114 €'dan başlıyor; bu da Sırbistan gibi dikkat çeken bir rakibe olan istikrarlı talebi yansıtıyor

A Ligi'nde yer alan iki ülke arasındaki her karşılaşmada olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu geç kalmadan ayırtmak genellikle daha güvenli seçenek oluyor.

Sırbistan-Hollanda UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Sırbistan-Hollanda maçı Belgrad'daki Stadion Rajko Mitic'te oynanacak. Resmi yerel başlama saati detayları henüz netlik kazanmadı; kesin program için bölgenizdeki yayıncıyı kontrol edin. Bu karşılaşma için resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan-Hollanda UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Sırbistan-Hollanda form durumu

Sırbistan son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet aldı, hiç berabere kalmadı ve dört yenilgi yaşadı. Son maçında Meksika'ya 5-1 gibi ağır bir skorla kaybetti; bu süreçte Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 mağlup oldu. Tek galibiyetini Dünya Kupası elemelerinde Letonya karşısında aldı ve Kasım 2025'te sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Bu beş maçta Sırbistan altı gol attı, 14 gol yedi.

Hollanda son beş maçında üç galibiyet aldı, bir beraberlik yaşadı ve bir kez kaybetti. Son sonucu, 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile 1-1 berabere kalması oldu ve bu sonuç elenmeyle noktalandı. Bunun öncesinde grup aşamasında İsveç'i 5-1, Tunus'u ise 3-1 mağlup etti. Hollanda bu beş maçta 13 gol attı ve altı gol yedi.

Sırbistan-Hollanda: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Mevcut ikili rekabet kayıtlarında bu iki takım arasındaki tek karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nda oynandı. Hollanda, o yılın grup aşamasında 11 Haziran'da Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. Veri setindeki tek galibiyet böylece Hollanda'ya ait olurken, Sırbistan bu eşleşmede henüz galibiyet elde edemedi.

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 Dünya Kupası Sırbistan SER 0 Hollanda NED 1 MS 0 Attığı Gol 1 Maç 2.5 üstü golle bitti 0 / 1 Her iki takım da gol attı 0 / 1

Sırbistan-Hollanda puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A Grup 2'de Sırbistan şu anda dördüncü sırada yer alırken, Hollanda üçüncü durumda.