2000 doğumlu iki yıldıza yönelik karşılaştırmalara bir yenisi daha eklendi.

Avrupa futbolunun geleceğine damga vurması beklenen dünyaca ünlü iki santrfor Dusan Vlahovic ve Erling Haaland'a yönelik karşılaştırmalar sürerken, tartışmalara Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Nenad Bjekovic de dahil oldu. Bjekovic, Juventus forması giyen Vlahovic'in, Manchester City'ye katılan Norveçli oyuncudan daha iyi olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Haaland'ın yıkıcı bir gücü var ama Dusan da ondan daha aşağıda değil. Boyları arasında çok küçük bir fark var. Vlahovic, Haaland'dan daha iyi ve eksiksiz. Oyun tarzı açısından daha fazla çeşitliliğe sahip. Zaten Manchester City ve Juventus'un her iki oyuncu için ödediği aşağı yukarı aynı"

Her ikisi de 2000 doğumlu olan iki santrfordan Haaland bugüne dek Avrupa kupalarında 25 maçta 27 gol atmayı başarırken, Vlahovic ise oynadığı kulüplerde sadece iki uluslararası maça çıktı. 2019'da Norveç'in U20 Dünya Kupası'nda Honduras'ı 12-0 yendiği karşılaşmada dokuz gol atan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise hat-trick yapmıştı.

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Fiorentina'da A takım kadrosuna 2019-2020 sezonunda dahil olan Vlahovic ise bir sonraki sezonda Cesare Prandelli yönetiminde Serie A'da 21 gol atmıştı. 2021'de attığı 33 golle, bir yıl önce Cristiano Ronaldo tarafından kırılan Serie A'da bir takvim yılında en çok gol atma rekorunu eline geçiren Vlahovic, kış transfer döneminde Juventus'a transfer olmuştu.

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