Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern, "Ballon d'Or maddesi" olarak adlandırılan bir seçeneğe sıcak bakıyor. Buna göre Olise gelecekte gerçekten dünyanın en iyi futbolcusuna verilen ödülü kazanırsa, kendisine buna uygun bir bonus ödemesi yapılacak.

Rekor şampiyonun 24 yaşındaki oyuncu için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu Sky'ın son haberi de ortaya koyuyor. Buna göre Münih ekibi, Olise'yi 2032'ye kadar geçerli bir sözleşmeyle ikna etmeye çalışıyor. Olası yıllık maaş olarak 25 milyon euro konuşuluyor. Böylece Olise, en çok kazanan isimler Harry Kane ve Jamal Musiala'nın maaş seviyesine çıkmış olacak. Olise'nin şu anda yılda yaklaşık 14 milyon euro kazandığı belirtiliyor.

Habere göre Bayern, Olise'yi kısa süre içinde sözleşme uzatmaya ikna etmeyi umuyor. Hatta Real Madrid'in de artık hücum oyuncusunun Alman rekor şampiyonunda kalacağını düşündüğü ifade ediliyor.

Kraliyet ekibi bir süredir Olise ile anılıyor. Özellikle geçen yaz Madrid temsilcisinin ilgisine dair haberler dolaşıma girmişti. Ancak İspanya'dan somut bir teklif gelmedi. Paris Saint-Germain'in de Fransız oyuncuyu listesinde tuttuğu belirtiliyor.

Michael Olise, Bayern Münih'te ne zamandan beri oynuyor?

Ancak olası bir sözleşme uzatması bir koşula bağlı olabilir: Olise'nin çevresinden gelen bilgilere göre oyuncu, yalnızca serbest kalma maddesiyle imza atacak. Hücum oyuncusu daha önceki kulübü Crystal Palace'ta da böyle bir seçeneği güvence altına almıştı. Bayern Münih bunu 2024'te devreye soktu ve Olise'yi 53 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Buna karşılık oyuncunun Münih'teki mevcut sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi yer almıyor. Sportif direktör Max Eberl, aksi yöndeki söylentilere rağmen bunu doğrulamıştı.

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Ancak Münih'te şimdilik başka bir dosyanın önceliği var gibi görünüyor: Harry Kane'in sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Sport Bild'e göre Bayern bu nedenle Olise'nin geleceğiyle daha yoğun şekilde ancak sonrasında ilgilenmek istiyor.

Olise, böylesine kazançlı bir sözleşmeyi hak ettiğini her hafta kanıtlıyor. Bu sezon da durum farklı değil: Yedi resmi maçın ardından hanesinde şimdiden sekiz gol ve dört asist bulunuyor. Olise son olarak Fransa Milli Takımı'nda da dikkat çekti; özellikle İtalya'ya attığı müthiş golle. Bunun karşılığında kendisini "doğuştan lider" olarak tanımlayan milli takım teknik direktörü Zinedine Zidane'dan büyük övgü aldı.