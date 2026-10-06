Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesinde takım kampından ayrılmasının ardından takım arkadaşlarından ve Portekiz halkından özür dileyerek kendisine yönelik cezaların uygulanmasını talep etti.

Ronaldo, Kopenhag'da UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak maça 24 saat kala Portekiz Milli Takımı kampını terk ederek herkesi şaşırttı.

Ronaldo'nun bu davranışı, teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısında yaptığı ve kadroyu belirleme ile teknik kararları alma konusunda tam yetkiye sahip olduğunu vurguladığı açıklamalara bir itiraz olarak geldi.

Don, grup aşamasının üçüncü ve dördüncü haftalarındaki Danimarka ve Norveç maçlarında forma giymedi; bu arada milli takımı bırakmak istediğine dair haberler yayıldı.

Ronaldo kendisine ağır bir ceza verilmesini talep ediyor

Ancak Ronaldo, "A Bola" gazetesinin yayımladığı bir açıklamada özrünü dile getirdi ve kendisine uygun cezanın verilmesini talep etti.

41 yaşındaki yıldız şunları söyledi: "Kamptan ayrıldığım için takım arkadaşlarıma bir özür borçluyum. Bu görüşmelere katılan herkesin tanıklık edebileceği gibi, teknik direktöre karşı gösterdiğim tam güvensizliğe rağmen, bunu yapmamalıydım. Sorumluluk yalnızca bana aittir."

Şöyle devam etti: "Portekiz halkından bir kez daha özür diliyorum, ancak verilen sözlerin tutulmaması (Jesus tarafından) içimde derin bir iz bıraktı. O andan itibaren varlığımın yalnızca milli takıma zarar vereceğini hissettim ve bu yüzden kendimi faydalı hissetmezsem yapacağımı her zaman söylediğim şeyi yaptım: eşyalarımı toplayıp ayrıldım."

Don sözlerini şöyle sürdürdü: "Portekiz Federasyonu, davranışlarımı değerlendirmeli ve bunlardan doğan cezaları uygulamalıdır. Bence ceza hafifletilmemelidir. Ben sıradan bir oyuncu değilim; takımın kaptanıyım ve bu, ağırlaştırıcı bir unsur teşkil eder."

Bu konuda sözlerini şöyle tamamladı: "Zaten özür diledim, ancak davranışların sonuçları olması gerektiğini biliyorum. Benim gibi futbolun içinde olan herkes bilir ki, kişinin konumu ne olursa olsun, kurallar herkes için aynıdır."

Men cezası 6 aya kadar çıkabilir

Portekiz Futbol Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğine göre, kamptan ayrılması haksız kabul edilirse Ronaldo bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasının yanı sıra para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Yönetmelik şunu öngörüyor: "Yasal olarak çağrıldıktan sonra, haklı bir gerekçe olmaksızın ayrılan ya da milli takımların herhangi bir antrenmanına, maçına veya herhangi bir faaliyetine ya da Portekiz Futbol Federasyonu'nun ya da Portekiz'in sportif temsiliyle bağlantılı herhangi bir etkinliğe katılmayan her oyuncu, bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasıyla cezalandırılır; buna ek olarak, oyuncu profesyonel ise, 5 ile 10 hesap birimi arasında değişen bir para cezasına çarptırılır."

Hesap biriminin değeri 102 euro olarak belirlendiğine göre, olası para cezası yaklaşık 500 ile 1.000 euro arasında değişiyor.