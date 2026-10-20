Hans Flick'in Real Betis'in yıldızı Abdessamad Ezzalzouli'ye yönelik övgüsü Endülüs ekibiyle Barcelona karşılaşması öncesinde boşuna değildi. Alman teknik direktör, Faslı kanat oyuncusunun yeteneklerine olan hayranlığını dile getirdi. Oyuncu parlamaya devam ederek piyasa değerini yükseltirken, gelecekte onu kadrosuna katma ilgisinin yeniden canlanıp canlanmayacağına dair sorular gündeme geldi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Hans Flick büyük övgü sözlerini düşünmeden söylemez; aksine ne söyleyeceğini, hakkında konuştuğu kişiyi ve görüşünü ifade etme biçimini özenle seçer.

Bu nedenle, Real Betis ile Barcelona karşılaşması öncesindeki basın toplantısında Abdessamad Ezzalzouli'yi ön plana çıkarması daha derin anlamlar taşıyor; her ne kadar soru özellikle oyuncuya yönelik sorulmuş olsa da. Zira Flick, kendi takımına mensup olmayan oyuncular hakkında konuşurken genellikle daha temkinli ve mesafeli olmaya alışıktı.

Flick, Ezzalzouli hakkında şunları söyledi: "Ondan gördüklerim beni etkiliyor. Harika bir oyuncu, futbol oynama tarzını, birebir mücadelelerde sahip olduğu özgüveni ve sahanın son üçte birlik bölümünde hareket etme kabiliyetini beğeniyorum."

Flick'in sözleri geçici bir iltifat ya da soruyu geçiştirmek için verilmiş bir yanıt değildi; zira Faslı kanat oyuncusu uzun süredir Alman teknik direktörün beğenisini kazanıyor.

Ezzalzouli, son yaz transfer dönemlerinde kanat bölgesini güçlendirmek için alternatif bir seçenek olarak Barcelona'nın ilgi listesinde yer aldı. Hatta onu kadroya katma imkânı konusunda görüşmeler ve araştırmalar yapılacak noktaya kadar gelindi, ancak bu aşamayı aşamadı.

Barcelona, Ezzalzouli'nin gelecekte gerçekleşecek herhangi bir satışının değerinin %20'lik payını hâlâ elinde tutuyor.

Faslı oyuncu 2023 yılında Real Betis'e transfer olduğunda, iki taraf Katalan kulübünün yeniden satış değerinin %50'sini almasını kararlaştırmıştı; ancak Vitor Roque'nin Palmeiras'a transferi anlaşmanın şartlarını değiştirdi.

Real Betis, Vitor Roque'nin transfer anlaşmasını onaylamak durumunda olduğundan, Brezilyalı oyuncunun Endülüs ekibinde kiralık olarak bulunması nedeniyle, Barcelona'nın Ezzalzouli'nin gelecekteki satış değerinden sahip olduğu %50'lik payın %30'undan feragat etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Nihayetinde bu adım, Faslı kanat oyuncusunun piyasa değeri yükselmeye devam edip şu anda 40 milyon avroya ulaştıktan sonra, Endülüs kulübü açısından büyük bir başarı olduğunu kanıtladı.

Oyuncunun mevcut seviyesini sergilemeye devam etmesiyle, gelecek yaz transfer dönemine kadar değeri daha da artabilir.

Ezzalzouli, Barcelona karşısında takım arkadaşları arasında en iyi performansı sergiledi; hız, atılım, güç ve bitiricilik konularında dikkat çekici yetenekler gösterdi.

Hızlı bir kontraatağı Joan García'nın ağlarına kusursuz biçimde göndererek Real Betis'in farkı 2-3'e indiren üçüncü golünü atmakla yetinmedi; aynı zamanda sol kanatta Fransız Jules Koundé için sürekli bir baş belası oldu ve Fransız savunmacı Faslı milli kanat oyuncusunu durdurmaya çalışırken büyük zorluklar yaşadı.

Ezzalzouli şu anda Avrupa çapında en iyiler arasında sayılan bir atılım hızına ve top sürme kabiliyetine sahip.

Ayrıca Manuel Pellegrini'nin Real Betis'teki kadrosunda vazgeçilmez bir unsur hâline geldi; parlak performansı yerel müsabakalarla sınırlı kalmadı, aynı zamanda Porto karşısında haftanın en dikkat çekici gollerinden birini atarak Şampiyonlar Ligi'nde de kendini kabul ettirmeye devam etti.

Gelecek pek çok olasılığa açık kalmaya devam ediyor, ancak Flick'in daha önce Ezzalzouli'ye duyduğu ilgi, Alman teknik direktörün oyuncuda seçkin bir potansiyel fark ettiğine işaret ediyor.

Barcelona'nın kanat bölgesinde Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi seçeneklere sahip olması, Flick'in Faslı oyuncuya olan hayranlığını dile getirmesine engel değil ve belki de ileriki bir aşamada yolları yeniden kesişebilir.



