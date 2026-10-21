Johan Manzambi yazın Aston Villa'ya imza attığında iki rekor birden kırıldı. Premier League kulübünden Breisgau bölgesine 60 milyon avroluk bonservis bedeli ve buna ek bonuslar aktarıldı. Böylece Manzambi, Villans'ın en pahalı transferi ve Freiburg'dan en yüksek bedelle ayrılan futbolcu oldu.

Bu bedeli hem SC Freiburg'daki performansıyla (47 resmî maçta yedi gol, dokuz asist) hem de kısa süre önce Dünya Kupası'nda gösterdikleriyle hak etmişti. Şu anda 21 yaşında olan oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada başlangıçta oyuna sonradan girerek üç gol ve iki asist kaydetti ve İsviçre millî takımının eleme turuna yükselmesinde belirleyici rol oynadı. Ancak dizindeki ezilme nedeniyle Kolombiya'ya karşı oynanan son 16 turu maçında (penaltılarda 4-3) ve son şampiyon Arjantin'e karşı uzatmaların ardından 3-1'lik yenilgiyle sonuçlanan çeyrek finalde İsviçre'nin kadrosunda yer alamaması daha da üzücüydü.

Sakatlığının ilk düşünülenden daha inatçı olduğu ortaya çıktı. Manzambi sezonun başlangıcını kaçırdı; üstelik Villa da sezona tamamen kötü bir giriş yaptı. İlk üç lig maçından yalnızca bir puan çıktı. Genç yıldız, geri döndüğü maçta son dakikalarda oyuna girdikten sonra yeni takımının bir başka yenilgisine yakından tanıklık etmek zorunda kaldı: Oliver Glasner'in çalıştırdığı Nottingham Forest karşısında 2-1 kaybettiler.

Manzambi'nin yedi gün sonraki ilk 11'deki ilk maçı ise dönüm noktası oldu. Hücuma dönük, çok yönlü orta saha oyuncusu önce takımını öne geçiren golü attı, ardından eski Bayern Münih kiralığı Nicolas Jackson'ın yine zor günler geçiren Tottenham Hotspur karşısında skoru 2-0'a getiren golünün asistini yaptı. Villa maçı 3-2 kazanarak Premier League'deki ilk galibiyetini maçın yıldızı Manzambi sayesinde aldı.

Johan Manzambi: Her şey çok farklı gelişebilirdi

O zamandan beri son Avrupa Ligi şampiyonu için işler çok daha iyi gidiyor. Bunda, İsviçre millî formasıyla 20 maça çıkan oyuncunun iki gol ve iki asist daha kaydetmesinin de payı var. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul karşısında alınan 6-0'lık farklı galibiyette bir kez daha olağanüstü bir performans sergiledi; ligde Newcastle United'ı 1-0 yendikleri maçın tek golünü de o attı. Üstelik rakip Newcastle'dı. Çünkü her şey çok farklı gelişebilirdi.

Villans'ın yeni kurtarıcısı yazın neredeyse Newcastle'a transfer oluyordu. Ancak köklü kulüp, transferin son aşamasında Magpies'in planlarını bozdu. SC Freiburg yöneticisi Jochen Saier, kulübün olağan basın açıklamasında dikkat çekici biçimde "gerçekten yoğun görüşmeler ve müzakereler" yürütüldüğünü söyledi. Küçük bir burukluk da vardı: Yaklaşık iki ay önce Avrupa Ligi finalinde Manzambi'yi ve Freiburg'u 2-0 yenenler İngilizlerdi.

Şu anda altı resmî maçta altı gole katkı sağlayan ve taraftarların gönlünü rekor sürede kazanan Manzambi için bu transfer büyük bir şans oldu. The Cranberries'in klasiği "Zombie"nin melodisiyle ona özel bir şarkı bile yapıldı. Bu günlerde Villa Park'ta ve Birmingham'da "He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi" sözleri yankılanıyor. Manzambi ise ilk başta kendisine gösterilen bu ilgiyi fark etmemiş. Kısa süre önce Blick'e, "Dürüst olmak gerekirse sahada hiçbir şey duymadım" dedi. Şarkıdan ancak bir Instagram videosuyla haberdar olmuş: "Bunu duyduğumda çok mutlu oldum."

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Herkes Johan Manzambi'yi seviyor: Bir istifaya bile yol açmış olabilir mi?

Basında ayrıca "hızlı, teknik, zeki, zarif, etkileyici ve kusursuz bir dengeye sahip" sözleriyle anlatılıyor. BBC onu "dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri" olarak nitelendirdi. The Telegraph ise teklifini reddetmesinin eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un istifasında belirleyici rol oynamış olabileceğini öne sürdü.

Son dönemde o da oldukça formda olan Jackson, yeni hücum partneriyle uyumlarından övgüyle söz etti: "Harika bir oyuncu. Gelişmeye devam ediyor. Umarım her maç daha iyi olur, gol atar ve bana da bu konuda yardımcı olur. Çok ileri gidecek; umarım sakatlıklardan uzak kalır." İkili sahada birbirini kusursuz biçimde tamamlıyor gibi görünüyor. Öyle ki başka bir yeni transferin uzun süre forma giyememesi ve geçen hafta Fenerbahçe İstanbul'a karşı yeni rüya ikilinin gösterisinin gölgesinde ilk maçına çıkması pek gündem olmadı. Söz konusu oyuncu Leon Goretzka.

Teknik direktör Unai Emery de Manzambi'ye övgüler yağdırıyor. Newcastle maçının ardından titiz İspanyol teknik adam, son derece tehlikeli oyuncusu için "Yetenekleriyle çok iyi bir etki yaratıyor" dedi. Manzambi'nin "oyun zekâsının" yanı sıra oyun tarzı açısından "savunmada bize destek olması ve hücumdaki ikili mücadeleleri kazanmamıza yardımcı olması için çok önemli" olduğunu söylediği "fiziksel gücünü" de övdü.

Johan Manzambi: Hangi dev kulüp şimdiden onunla ilgileniyor?

Manzambi bu güçlü yönlerini Dünya Kupası'nda ve Freiburg'da etkileyici biçimde ortaya koymuştu. Ayrıca geçen Bundesliga sezonunda 10 metre veya daha uzun mesafeli ileri çıkışlarda (116), şutla sonuçlanan koşularda (13) ve rakibe yaptırdığı faullerde (78) ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın elit kulüplerinin çoktan Manzambi'yi fark etmiş olması bu yüzden şaşırtıcı değil. Transferinden yalnızca birkaç hafta sonra olası bir ayrılık konuşulmaya başlandı bile.

Şimdiden pek çok kesinleşmemiş söylenti var. Somut ilginin ise özellikle Barcelona'dan geldiği söyleniyor. Marca'nın haberine göre sportif direktör Deco, Manzambi için şimdiden temaslara başladı ve gelecek yaz onu transfer etme olasılığını araştırıyor. Basında olası bonservis bedeli olarak 100 milyon avro telaffuz ediliyor. Birkaç ay önce ödenen bonservis bedeli, transfer piyasasının yakın geçmişteki hızlı gelişimi ve 2031'e kadar süren sözleşmesi düşünüldüğünde bu rakam hiç de mantıksız değil.

Manzambi aynı hızla gelişmeye devam ederse erkenden harekete geçmek muhtemelen kötü bir fikir olmayacak. Her hâlükârda dünya futbolunun en üst düzeyine uzanan yolu açık görünüyor.

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Johan Manzambi: Profesyonel kariyerindeki performansı ve istatistikleri

Kulüp/Millî takım Maç Gol Asist SC Freiburg 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 İsviçre 20 7 3







